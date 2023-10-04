В Ростове потратят около 70 млн рублей на сохранение здания цирка

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Во вторник, 3 октября, федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило тендер для поиска компании, которая выполнит противоаварийные и консервационные работы для сохранения ОКН «Здания Государственного цирка», построенного по проекту архитекторов Петрова и Барулина. Само строение находится на проспекте Буденновском, 45/72.
Согласно данным документации, подрядчику необходимо укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, максимальная стоимость работ составила 69,88 миллиона рублей. Заявку для участия в конкурсе можно подать до 13 октября. Победителя выберут через пять дней, после чего он сможет приступить к исполнению контракта.
Ранее стало известно, что проект реставрации цирка закончат в 2024 году.