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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:43

В Ростове потратят около 70 млн рублей на сохранение здания цирка

В Ростове потратят около 70 млн рублей на сохранение здания цирка

4 октября 2023, 11:37
Фото: 1MI
В Ростове потратят около 70 млн рублей на сохранение здания цирка
В Ростове выделили 69,8 миллиона рублей на противоаварийные и консервационные работы по сохранению здания Государственного цирка, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Во вторник, 3 октября, федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» объявило тендер для поиска компании, которая выполнит противоаварийные и консервационные работы для сохранения ОКН «Здания Государственного цирка», построенного по проекту архитекторов Петрова и Барулина. Само строение находится на проспекте Буденновском, 45/72.

Ростовский циркРостовский цирк
Ростовский цирк
Фото: 1MI
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Согласно данным документации, подрядчику необходимо укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, максимальная стоимость работ составила 69,88 миллиона рублей. Заявку для участия в конкурсе можно подать до 13 октября. Победителя выберут через пять дней, после чего он сможет приступить к исполнению контракта.

Ранее стало известно, что проект реставрации цирка закончат в 2024 году.

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