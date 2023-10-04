В Ростове потратят около 70 млн рублей на сохранение здания цирка

Согласно данным документации, подрядчику необходимо укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, максимальная стоимость работ составила 69,88 миллиона рублей. Заявку для участия в конкурсе можно подать до 13 октября. Победителя выберут через пять дней, после чего он сможет приступить к исполнению контракта.