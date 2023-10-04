rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще

В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще

4 октября 2023, 11:33
Фото: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vаscоplаnеt.cоm/cc by 4.0/wikimedia.org
В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще
В Ростове сняли объявление о продаже земли для строительства коттеджей в Кумженской роще, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

Напомним, накануне стало известно, что в Ростове одно из агентств недвижимости выставило на продажу участок земли площадью 205 тысяч квадратных метров. Рядом с Кумженской рощей и прудами потенциальным покупателям предложили построить коттеджный поселок.

Участок в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 млн руб
Узнать подробнее

Однако уже в среду, 4 октября, заявление было снято с продажи по неизвестным причинам, а потому неизвестно — нашелся ли покупатель участка в зеленой зоне Ростова или нет.

«Нет в Ростове своего Галицкого, который бы на этом месте сделал красивый парк», — с сожалением заметили ростовчане в соцсетях.

«Беспредел на официальном уровне!», «Продали всё и вся… Когда прекратится уничтожение всей природы города?», — возмутились местные жители.

Читайте также:
Участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова подешевел вдвоеВ Ростове отказались от проекта планировки жилой застройки на «Орбитальной-2»«У нас не спросили»: ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Кумженская роща#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Продажа земли#Застройка#Коттеджи
Подпишитесь
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
Сегодня, 10:58
Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова
Сегодня, 04:36
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Сегодня, 08:37
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
Сегодня, 08:21
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
Сегодня, 08:14
Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Сегодня, 07:25