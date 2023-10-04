В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Напомним, накануне стало известно, что в Ростове одно из агентств недвижимости выставило на продажу участок земли площадью 205 тысяч квадратных метров. Рядом с Кумженской рощей и прудами потенциальным покупателям предложили построить коттеджный поселок.
Однако уже в среду, 4 октября, заявление было снято с продажи по неизвестным причинам, а потому неизвестно — нашелся ли покупатель участка в зеленой зоне Ростова или нет.
«Нет в Ростове своего Галицкого, который бы на этом месте сделал красивый парк», — с сожалением заметили ростовчане в соцсетях.
«Беспредел на официальном уровне!», «Продали всё и вся… Когда прекратится уничтожение всей природы города?», — возмутились местные жители.