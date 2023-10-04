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Updated Сегодня, 09:36

В Ростовской области обжаловали приговор знаменитому киллеру Джако

В Ростовской области обжаловали приговор самому знаменитому киллеру в России Джако

4 октября 2023, 09:34
Фото: 1MI
В Ростовской области обжаловали приговор знаменитому киллеру Джако

В Ростовской области обжаловали приговор самому знаменитому киллеру в РФ

В Южный окружной военный суд в Ростове поступила жалоба на приговор Аслану Гагиеву, известного под именем Джако, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Интерфакс.Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда в Ростове заявил, что в суд поступила жалоба на приговор киллеру Аслану Гагиеву, получившему пожизненный срок за убийство людей Москве, Московской области и Северной Осетии.

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По информации издания, жалобу на приговор направил адвокат Гагиева, а само дело собираются рассмотреть в Апелляционном военном суде.

Напомним, Аслан Гагиев, известный как киллер Джако, организовал собственную сеть из наемных убийц, в его преступное сообщество вступили более 50 человек. В течение 10 лет своей деятельности киллеры убили около 60 человек.

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