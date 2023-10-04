В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек

Во вторник, 3 октября, стало известно, что на 39-й неделе 2023 года в период с 25 сентября по 1 октября зарегистрировали более 17,7 дончан с подтвержденным ОРВИ. Показатели заболеваемости составили 42,8 случаев на 10 тысяч граждан. Это на 10,7% ниже показателя эпидемического порога.