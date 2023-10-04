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В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи дончан

В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек

4 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи дончан
В Ростовской области зарегистрировали более 17,7 тысячи случаев ОРВИ, об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Во вторник, 3 октября, стало известно, что на 39-й неделе 2023 года в период с 25 сентября по 1 октября зарегистрировали более 17,7 дончан с подтвержденным ОРВИ. Показатели заболеваемости составили 42,8 случаев на 10 тысяч граждан. Это на 10,7% ниже показателя эпидемического порога.

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Как правило, у дончан выявляли вирусы парагриппа, аденовирусы с риновирусами и бокавирусами.

Управление Роспотребнадзора рекомендует дончанам вакцинироваться до эпидемической вспышки заболеваемости гриппом.

Ранее количество больных ОРВИ в Ростовской области резко увеличилось всего за неделю.

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