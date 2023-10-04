В Ростовской области пересчитают плату за ЖКУ за 2022 год

Кроме того, на собраниях собственников дончане смогут принять решение — перейти на оплату израсходованных ресурсов или же проводить перерасчет платежей один раз в несколько месяцев. При этом в Госжилинспекции подчеркнули, что собственники не будут платить за долги своих соседей.