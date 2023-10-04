В Ростовской области пересчитают плату за ЖКУ за 2022 год

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на Госжилинспекцию Ростовской области напомнил, что в октябре в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, в которых будет рассчитана сумма за содержание общедомового имущества и отопления в 2022 году.
Перерасчет включат в квитанции жителей тех домов, где установлены общие счетчики, а оплата за коммунальные услуги производится по нормативу. Информационно-расчетным центрам предстоит пересчитать, сколько заплатили потребители и сколько фактически израсходовали.
Кроме того, на собраниях собственников дончане смогут принять решение — перейти на оплату израсходованных ресурсов или же проводить перерасчет платежей один раз в несколько месяцев. При этом в Госжилинспекции подчеркнули, что собственники не будут платить за долги своих соседей.
Ранее стало известно о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Ростовской области.