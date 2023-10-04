rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Ростовской области пересчитают плату за ЖКУ за 2022 год

В Ростовской области пересчитают плату за ЖКУ за 2022 год

4 октября 2023, 10:39
Фото: Midjourney
В Ростовской области пересчитают плату за ЖКУ за 2022 год
В Ростовской области планируют пересчитать плату за ЖКУ и общедомовые услуги в октябре 2023 года, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на Госжилинспекцию Ростовской области напомнил, что в октябре в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, в которых будет рассчитана сумма за содержание общедомового имущества и отопления в 2022 году.

В Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВО
Узнать подробнее

Перерасчет включат в квитанции жителей тех домов, где установлены общие счетчики, а оплата за коммунальные услуги производится по нормативу. Информационно-расчетным центрам предстоит пересчитать, сколько заплатили потребители и сколько фактически израсходовали.

Кроме того, на собраниях собственников дончане смогут принять решение — перейти на оплату израсходованных ресурсов или же проводить перерасчет платежей один раз в несколько месяцев. При этом в Госжилинспекции подчеркнули, что собственники не будут платить за долги своих соседей.

Ранее стало известно о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Ростовской области.

Читайте также:
Почему задолженность ростовчан за оплату ЖКУ достигла катастрофических цифрПроцесс получения компенсации по уплате ЖКУ упростят в Ростовской областиСветлана Мананкина: Компенсация за ЖКУ специалистам села должна быть беззаявительной
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Тарифы#Последние новости Ростова на сегодня#Услуги ЖКХ#Квитанции
Подпишитесь
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
Сегодня, 10:58
Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова
Сегодня, 04:36
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Сегодня, 08:37
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
Сегодня, 08:21
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
Сегодня, 08:14
Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Сегодня, 07:25