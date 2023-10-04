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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:40

В Ростовской области продают арестованное за долги здание тира ДОСААФ

В Ростовской области выставили на торги здание, где людей учили стрелять

4 октября 2023, 12:33
Фото: Дамир Хисяметдинов/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области продают арестованное за долги здание тира ДОСААФ

В Ростовской области продают арестованное за долги здание тира ДОСААФ

В Ростовской области выставили на торги арестованное за долги здания тира ДОСААФ, начальная стоимость лота составила 5,9 миллиона рублей, об этом сообщили на портале государственных торгов.

В сентябре на портале госторгов появилось объявление о проведении торгов по продаже здания тира в Семикаракорске площадью 445 квадратных метров. Само здание реализуют как имущество должника, ПОУ Семикаракорского ДОСААФ[прим. редакции — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России], аренда участка земли на проспекте Атаманском, 265-а в Семикаракорске, где расположен тир, находится в аренде до 15 июня 2055 года.

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Стоимость лота составила 5,9 миллиона рублей, во время торгов ставки аукциона будут повышаться на 177,4 тысячи рублей после каждого предложения. Заявку на участие можно подать до 12 октября, аукцион пройдет через четыре дня.

Ранее стало известно, что на Вертолетном поле Ростова построят спорткомплекс.

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