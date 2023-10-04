В Ростовской области выставили на торги здание, где людей учили стрелять

В сентябре на портале госторгов появилось объявление о проведении торгов по продаже здания тира в Семикаракорске площадью 445 квадратных метров. Само здание реализуют как имущество должника, ПОУ Семикаракорского ДОСААФ[прим. редакции — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России], аренда участка земли на проспекте Атаманском, 265-а в Семикаракорске, где расположен тир, находится в аренде до 15 июня 2055 года.