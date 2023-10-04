В Ростовской области выставили на торги здание, где людей учили стрелять

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В сентябре на портале госторгов появилось объявление о проведении торгов по продаже здания тира в Семикаракорске площадью 445 квадратных метров. Само здание реализуют как имущество должника, ПОУ Семикаракорского ДОСААФ[прим. редакции — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России], аренда участка земли на проспекте Атаманском, 265-а в Семикаракорске, где расположен тир, находится в аренде до 15 июня 2055 года.
Стоимость лота составила 5,9 миллиона рублей, во время торгов ставки аукциона будут повышаться на 177,4 тысячи рублей после каждого предложения. Заявку на участие можно подать до 12 октября, аукцион пройдет через четыре дня.
Ранее стало известно, что на Вертолетном поле Ростова построят спорткомплекс.