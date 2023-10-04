В Ростовской области выявили более 130 случаев кори

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на замруководителя Роспотребнадзора Ростовской области Екатерину Ерганову объявил, что с начала текущего года на Дону корью заболели 135 человек. При этом всего четыре месяца назад количество заболевших корью составляло 38 человек. К настоящему времени около 73,3% заболевших составили несовершеннолетние.
При этом, согласно данным Ергановой, доля завезенных случаев кори составила 71% от общего числа зараженных.
Чтобы предотвратить распространение болезни в Ростовской области зараженных госпитализируют в донские инфекционные больницы.
Ранее стало известно, как изменилась заболеваемость населения ОРВИ в Ростовской области в последние недели.