В Ростовской области выявили более 130 случаев кори

Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на замруководителя Роспотребнадзора Ростовской области Екатерину Ерганову объявил, что с начала текущего года на Дону корью заболели 135 человек. При этом всего четыре месяца назад количество заболевших корью составляло 38 человек. К настоящему времени около 73,3% заболевших составили несовершеннолетние.