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В Ростовской области с начала 2023 года выявили более 130 случаев кори

В Ростовской области выявили более 130 случаев кори

4 октября 2023, 09:49
Фото: Midjourney
В Ростовской области с начала 2023 года выявили более 130 случаев кори
В Ростовской области с января 2023 года корью заболели более 130 граждан, об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора региона Екатерина Ерганова.

Портал «Интерфакс. Юг» со ссылкой на замруководителя Роспотребнадзора Ростовской области Екатерину Ерганову объявил, что с начала текущего года на Дону корью заболели 135 человек. При этом всего четыре месяца назад количество заболевших корью составляло 38 человек. К настоящему времени около 73,3% заболевших составили несовершеннолетние.

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При этом, согласно данным Ергановой, доля завезенных случаев кори составила 71% от общего числа зараженных.

Чтобы предотвратить распространение болезни в Ростовской области зараженных госпитализируют в донские инфекционные больницы.

Ранее стало известно, как изменилась заболеваемость населения ОРВИ в Ростовской области в последние недели.

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