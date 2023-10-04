В Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В ведомстве напомнили, что в Ростовской области продолжают реконструкцию и строительство объектов Северного радиуса, который должен стать частью Ростовского транспортного кольца. Речь идет о включению в транспортное кольцо двух дорог в Аксайском и Мясниковском районах, а также автомобильного моста через Ростовское море, целью строительства этих объектов является обеспечение транспортной доступности отдельных районов Ростова и перенаправление транспортных потоков с Северного обхода города.
В рамках реконструкции приведут в порядок более 14 километров дорог, построят двухуровневые транспортные развязки в районе поселка Щепкина и села Большие Салы с переездом для сельхозтехники.
«Завершить реализацию проектов планируется к концу 2024 года», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, на нагрузка на М-4 «Дон» увеличилась в четыре раза с начала 2023 года.