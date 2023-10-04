В Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года

В ведомстве напомнили, что в Ростовской области продолжают реконструкцию и строительство объектов Северного радиуса, который должен стать частью Ростовского транспортного кольца. Речь идет о включению в транспортное кольцо двух дорог в Аксайском и Мясниковском районах, а также автомобильного моста через Ростовское море, целью строительства этих объектов является обеспечение транспортной доступности отдельных районов Ростова и перенаправление транспортных потоков с Северного обхода города.