Власти Ростова по видеокамерам будут следить за мусорными баками

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Власти Ростова озаботились уборкой мусора в городе. Сотрудники администрации выявили десятки нарушений в вывозе отходов с контейнерных площадок.
Чтобы решить проблему, чиновники и регоператор создадут специальную мониторинговую группу. Рядом с проблемными мусорными баками установят видеонаблюдение и будут отслеживать вывоз мусора.
Также власти обещают ужесточить требования к подрядчикам по ликвидации стихийных свалок. Теперь вывозить мусор они обязаны в течение 48 часов после обращения, а не 72 часов, как было ранее.
«Уверен, все эти меры принесут плоды», — заверяет глава администрации Логвиненко.
Ранее активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон.