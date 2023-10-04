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Updated Сегодня, 15:02

Власти Ростова по видеокамерам будут следить за мусорными баками

Власти Ростова по видеокамерам будут следить за мусорными баками

4 октября 2023, 15:00
Фото: Midjourney
Власти Ростова по видеокамерам будут следить за мусорными баками
Видеокамеры установят рядом с проблемными мусорными баками в Ростове, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова озаботились уборкой мусора в городе. Сотрудники администрации выявили десятки нарушений в вывозе отходов с контейнерных площадок.

Чтобы решить проблему, чиновники и регоператор создадут специальную мониторинговую группу. Рядом с проблемными мусорными баками установят видеонаблюдение и будут отслеживать вывоз мусора.

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Также власти обещают ужесточить требования к подрядчикам по ликвидации стихийных свалок. Теперь вывозить мусор они обязаны в течение 48 часов после обращения, а не 72 часов, как было ранее.

«Уверен, все эти меры принесут плоды», — заверяет глава администрации Логвиненко.

Ранее активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон.

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