Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова

Рынок на пешеходной улице Сержантова в Ростове продолжает существовать. Об этой проблеме Rostovgazeta и другие СМИ начали активно писать ещё в конце 2020 года. Но ростовские власти не смогли за это время навести на ней порядок. Каждый день на ней все ещё торгуют около 15-20 торговцев. Как сообщает наш корреспондент, там не только бабушки с цветами, но и торговцы с огромными ящиками овощей и фруктов. Интересно, что происходит это прямо напротив здания полиции.