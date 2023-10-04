Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Рынок на пешеходной улице Сержантова в Ростове продолжает существовать. Об этой проблеме Rostovgazeta и другие СМИ начали активно писать ещё в конце 2020 года. Но ростовские власти не смогли за это время навести на ней порядок. Каждый день на ней все ещё торгуют около 15-20 торговцев. Как сообщает наш корреспондент, там не только бабушки с цветами, но и торговцы с огромными ящиками овощей и фруктов. Интересно, что происходит это прямо напротив здания полиции.
— Вот недавно была новость, что под стражу взяли бывшего главу управления торговли Ростова Константина Тихонова. Было дело о «крышевании» сотрудниками полиции ларьков, базаров. Но рынок на Сержантова продолжает работу. Видимо, кто-то их тоже «крышует», — предполагают местные жители.
Жители Сельмаша возмущены ситуацией, при которой им приходится жить внутри стихийного базара на самой красивой окрестной улице. Это многим не нравится. Ведь торговцы оставляют за собой грязь, мусор, коробки и прочие следы жизнедеятельности.
— Да, раз в несколько дней их гоняют, но как только сотрудник уходит, торговцы возвращаются. Всё это напоминает спектакль. Как будто на самом деле с ними не борются, а делают для вида. На Пушкинской же никто не разрешает торговать. А это такая же красивая улица для отдыха, — возмущаются горожане.
По словам ростовчан, такая же ситуация там и с нелегальной парковкой. Из-за массового проезда автомобилей по пешеходным зонам, в опасности оказываются идущие в школу дети.
— Особенно это проблема на другой стороне улицы, где кинотеатр Юбилейный. Но и торговцы заезжают на тротуар. Один раз действительно приехали эвакуаторы и сотрудники ГИБДД. Машин 20 сразу убрали, но через неделю все опять стало как раньше — и никакие регулярные рейды не проводят, — сожалеют жители микрорайона.
Ранее известный российский актер Сергей Жигунов ужаснулся тому, что происходит на улице Сержантова в Ростове, на которой он вырос.