Власти Ростовской области отчитались о снижении безработицы на 0,1%

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Работу в Ростовской области, по официальным данным, не могут найти почти 70 тысяч человек. Безработица сокращается весьма медленными темпами. За лето ее уровень стал ниже всего лишь на 0,1%. Сейчас процент безработных граждан составляет 3,1%.
При этом в соседнем Краснодарском крае уровень безработицы гораздо ниже и составляет 1,5%. В общем по Южному федеральному округу показатель безработицы фиксируется на отметке в 2,6%.
Ранее Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда.