rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Безработица в Ростовской области сокращается весьма медленными темпами

Власти Ростовской области отчитались о снижении безработицы на 0,1%

4 октября 2023, 18:08
Фото: pxhere.com
Безработица в Ростовской области сокращается весьма медленными темпами
Безработица в Ростовской области сокращается весьма медленными темпами, следует из данных Ростовстата.

Работу в Ростовской области, по официальным данным, не могут найти почти 70 тысяч человек. Безработица сокращается весьма медленными темпами. За лето ее уровень стал ниже всего лишь на 0,1%. Сейчас процент безработных граждан составляет 3,1%.

Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области
Узнать подробнее

При этом в соседнем Краснодарском крае уровень безработицы гораздо ниже и составляет 1,5%. В общем по Южному федеральному округу показатель безработицы фиксируется на отметке в 2,6%.

Ранее Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда.

Читайте также:
Уровень общей безработицы в Ростовской области составил 3,3%«Уровень завышен»: эксперт рассказал о неофициальной безработице в Ростовской областиВласти Ростовской области заявили о росте уровня безработицы вдвое из-за санкций
#Общество#Касается каждого#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Краснодарский край#Безработица в Ростовской области#Ростовстат#Статистика в Ростовской области#RostovGazeta
Подпишитесь
Омбудсмен попросил прокуратуру вмешаться в скандал с ростовчанкой в психбольнице
Сегодня, 10:58
Власти Ростова три года не могут справиться с нелегальным рынком на улице Сержантова
Сегодня, 04:36
В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
Сегодня, 08:37
По машине ростовского депутата Александра Бородая прилетел снаряд
Сегодня, 08:21
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
Сегодня, 08:14
Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Сегодня, 07:25