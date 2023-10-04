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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Выяснилось, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет

4 октября 2023, 05:33
Многие люди жалуются на излишний вес, который возникает из-за сидячего образа жизни и неправильного питания. Особенно после 45 лет становится сложно избавиться от этих нежелательных килограммов.

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева поделилась своими секретами похудения и поддержания формы после 45 лет.

«Очень важно быть активными даже в мелочах: ходите по лестнице, а не берите лифт. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: можно выйти на полчаса пораньше и пройтись до работы пешком», — пояснила Татарева в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя здоровее. Кроме того, по ее мнению, физическая активность необходима. Не у всех есть возможность ходить в спортзал, но можно выполнять простые упражнения дома.

«Советую делать планку. Одна минута планки каждое утро, 15-20 отжиманий и приседания отлично подойдут для домашних тренировок. Можно заниматься растяжкой или йогой», — отметила гимнастка.

Желающим похудеть Татарева советует следить за питанием. По ее мнению, не нужно ограничивать себя в еде, но следует употреблять качественную пищу.

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