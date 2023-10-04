Выяснилось, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева поделилась своими секретами похудения и поддержания формы после 45 лет.
«Очень важно быть активными даже в мелочах: ходите по лестнице, а не берите лифт. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: можно выйти на полчаса пораньше и пройтись до работы пешком», — пояснила Татарева в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя здоровее. Кроме того, по ее мнению, физическая активность необходима. Не у всех есть возможность ходить в спортзал, но можно выполнять простые упражнения дома.
«Советую делать планку. Одна минута планки каждое утро, 15-20 отжиманий и приседания отлично подойдут для домашних тренировок. Можно заниматься растяжкой или йогой», — отметила гимнастка.
Желающим похудеть Татарева советует следить за питанием. По ее мнению, не нужно ограничивать себя в еде, но следует употреблять качественную пищу.