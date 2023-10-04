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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:00

Жителей Ростовской области попросили отказаться от посещения МРЭО

Жителей Ростовской области просят отказаться от посещения МРЭО в ближайшее время

4 октября 2023, 15:58
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области попросили отказаться от посещения МРЭО
Из-за технического сбоя жителей Ростовской области попросили отказаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) Ростовской области, сообщение об этом распространила пресс-служба МВД.

Из-за массового технического сбоя жителей Ростовской области просят в ближайшее время не посещать МРЭО. Сбой системы регистрации транспорта произошел во всех регионах России. Из-за этого автомобилисты не могут получить права и поставить на учет свои машины.

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Когда именно будут устранены неполадки, пока не ясно. Но, когда сервис восстановит свою работу, автомобилисты получат требуемые услуги вне зависимости от графика работы МРЭО.

Ранее ростовчанин сел в тюрьму за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД.

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