Жителей Ростовской области просят отказаться от посещения МРЭО в ближайшее время

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Из-за массового технического сбоя жителей Ростовской области просят в ближайшее время не посещать МРЭО. Сбой системы регистрации транспорта произошел во всех регионах России. Из-за этого автомобилисты не могут получить права и поставить на учет свои машины.
Когда именно будут устранены неполадки, пока не ясно. Но, когда сервис восстановит свою работу, автомобилисты получат требуемые услуги вне зависимости от графика работы МРЭО.
Ранее ростовчанин сел в тюрьму за использование шпионской техники на экзамене в ГИБДД.