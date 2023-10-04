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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Жителей в Ростовской области просят не паниковать из-за воя сирен

Жителей в Ростовской области просят не паниковать из-за воя сирен

4 октября 2023, 05:08
Фото: 1MI
В Ростовской области в среду, 4 октября, пройдет проверка систем оповещения, сообщили в МЧС.

Мерориятия организуют по всей стране, начнутся они в 10.43 мск. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов.

Во время проверки подадут сигнал «Внимание всем!». Все это позволит проверить то, как работают муниципальные и региональные системы оповещения.

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«Причины для паники отсутствуют, будьте спокойны», — уточнили в МЧС.

Ранее в донской столице эвакуировали посетителей торгового центра «Парк» из-за пожарной тревоги. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Паника#Проверка систем оповещения#Пожарная тревога
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