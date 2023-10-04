Жителей в Ростовской области просят не паниковать из-за воя сирен

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:10
Мерориятия организуют по всей стране, начнутся они в 10.43 мск. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов.
Во время проверки подадут сигнал «Внимание всем!». Все это позволит проверить то, как работают муниципальные и региональные системы оповещения.
«Причины для паники отсутствуют, будьте спокойны», — уточнили в МЧС.
Ранее в донской столице эвакуировали посетителей торгового центра «Парк» из-за пожарной тревоги. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.