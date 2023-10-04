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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Жители пожаловались на браконьеров, которые охотятся с квадрокоптером под Ростовом

Жители Ростовской области сообщили о дроне, летающем по ночам

4 октября 2023, 14:16
Фото: 1MI
Жители пожаловались на браконьеров, которые охотятся с квадрокоптером под Ростовом

Жители Дона пожаловались на браконьеров, которые охотятся с квадрокоптером

В редакцию RostovGazeta обратились жители Чертковского района. Люди рассказали, как сотрудники правоохранительных органов ночами охотятся на лосей с использованием квадрокоптера, запуск которого на территории Ростовской области запрещен.

Местные жители и рыбаки сообщают, как заметили ночью полет квадрокоптера, машину одного из начальников, услышали выстрелы, после которых увидели убегающих лосей. И такое, по их словам, происходило не в первый раз. Людям не сложно было догадаться, что речь идет о браконьерстве.

«Один из сотрудников получил в подарок дорогой квадрокоптер, стоимостью порядка полумиллиона рублей. Вот компания и использует его ночью для своих целей — выискивает животных, пользуясь вседозволенностью и безнаказанностью. Эти представители правопорядка из Кашарского и Миллеровского районов ночами патрулируют территорию. Очень удобно — никто у них не будет проверять документы», — сообщают местные жители.

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Заметив первый раз ночью в небе квадрокоптер, жители Чертковского района обеспокоились.Заметив первый раз ночью в небе квадрокоптер, жители Чертковского района обеспокоились.
Заметив первый раз ночью в небе квадрокоптер, жители Чертковского района обеспокоились.
Фото: 1MI

Заметив первый раз ночью в небе квадрокоптер, жители Чертковского района обеспокоились. Негласно поинтересовались у дружественных представителей из природоохраны, надеясь, что, может, квадрокоптер запускали для каких-то других, благих, целей.

Но им подтвердили, что запускать квадрокоптер в Ростовской области категорически запрещено.

«Сколько же можно наблюдать этот беспредел? Почему вместо охраны порядка, представители правоохранительных служб сами являются нарушителями? Ведь по сути, охота на лосей — это уголовщина», — возмущаются местные жители.

По их словам, для охоты на лося требуется лицензия. Но получить ее не просто, к тому же, она очень дорогая. Поэтому местных жителей возмущает, что речь идет о браконьерстве. Только теперь еще и с запуском квадрокоптера.

Ранее RostovGazeta сообщала, как браконьеры в Ростовской области сделали катера, которые не могли догнать силовики.

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