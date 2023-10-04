Жители Ростовской области сообщили о дроне, летающем по ночам

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Местные жители и рыбаки сообщают, как заметили ночью полет квадрокоптера, машину одного из начальников, услышали выстрелы, после которых увидели убегающих лосей. И такое, по их словам, происходило не в первый раз. Людям не сложно было догадаться, что речь идет о браконьерстве.
«Один из сотрудников получил в подарок дорогой квадрокоптер, стоимостью порядка полумиллиона рублей. Вот компания и использует его ночью для своих целей — выискивает животных, пользуясь вседозволенностью и безнаказанностью. Эти представители правопорядка из Кашарского и Миллеровского районов ночами патрулируют территорию. Очень удобно — никто у них не будет проверять документы», — сообщают местные жители.
Заметив первый раз ночью в небе квадрокоптер, жители Чертковского района обеспокоились. Негласно поинтересовались у дружественных представителей из природоохраны, надеясь, что, может, квадрокоптер запускали для каких-то других, благих, целей.
Но им подтвердили, что запускать квадрокоптер в Ростовской области категорически запрещено.
«Сколько же можно наблюдать этот беспредел? Почему вместо охраны порядка, представители правоохранительных служб сами являются нарушителями? Ведь по сути, охота на лосей — это уголовщина», — возмущаются местные жители.
По их словам, для охоты на лося требуется лицензия. Но получить ее не просто, к тому же, она очень дорогая. Поэтому местных жителей возмущает, что речь идет о браконьерстве. Только теперь еще и с запуском квадрокоптера.
Ранее RostovGazeta сообщала, как браконьеры в Ростовской области сделали катера, которые не могли догнать силовики.