rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Бренд Aperol хочет запретить продажу своих напитков в Ростовской области

Aperol могут запретить продавать в Ростовской области

5 октября 2023, 12:48
Бренд Aperol хочет запретить продажу своих напитков в Ростовской области
Голландская компания по производству напитка Aperol хочет запретить продажу товаров бренда в Ростовской области, сообщается на сайте арбитражного суда.

Голландская компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в арбитражный суд с требованием запретить ростовскому дистрибьютору ООО «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под брендом Aperol и Aperol Spritz. Более того, напитки, которые уже находятся на территории, ростовская компания обязана вернуть.

В документах суда говорится, что ООО «Мастер-Трейд» исковые требования не признал. Истец же намерен уточнить свои требования.

Судебное разбирательство по делу назначено на 30 октября.

Ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн
Узнать подробнее

Компания «Мастер-Трейд» на своем сайте указывает, что эксклюзивно поставляет на рынок многие зарубежные бренды алкоголя. Помимо Aperol, дистрибьютор продает в России вино Trozo, коньяк Lamazi, виски Campbell Meyer & Company и многое другое.

Ранее сообщалось, что ростовский пивзавод «Балтики» не сможет выпускать пиво «Дон».

Читайте также:
Ростовский пивзавод «Балтики» не сможет выпускать пиво «Дон»Кофе популярных брендов подорожал в Ростовской области в 1,5 разаДончане выпивают за год в среднем до 6 литров алкоголя
#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арбитражный суд Ростовской области#RostovGazeta
Подпишитесь
Эколог рассказал, к чему может привести уничтожение Кумженской рощи в Ростове
Сегодня, 08:04
Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева
Сегодня, 09:44
Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:32
Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Александр Листопадов: выдающийся фольклорист и собиратель донских песен
Сегодня, 07:05
Где безопаснее жить в донской столице
Сегодня, 10:56