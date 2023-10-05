Aperol могут запретить продавать в Ростовской области

Голландская компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в арбитражный суд с требованием запретить ростовскому дистрибьютору ООО «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под брендом Aperol и Aperol Spritz. Более того, напитки, которые уже находятся на территории, ростовская компания обязана вернуть.