Aperol могут запретить продавать в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Голландская компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в арбитражный суд с требованием запретить ростовскому дистрибьютору ООО «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под брендом Aperol и Aperol Spritz. Более того, напитки, которые уже находятся на территории, ростовская компания обязана вернуть.
В документах суда говорится, что ООО «Мастер-Трейд» исковые требования не признал. Истец же намерен уточнить свои требования.
Судебное разбирательство по делу назначено на 30 октября.
Компания «Мастер-Трейд» на своем сайте указывает, что эксклюзивно поставляет на рынок многие зарубежные бренды алкоголя. Помимо Aperol, дистрибьютор продает в России вино Trozo, коньяк Lamazi, виски Campbell Meyer & Company и многое другое.
Ранее сообщалось, что ростовский пивзавод «Балтики» не сможет выпускать пиво «Дон».