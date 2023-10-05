Банк ДОМ. РФ и Точка запустили новый проект для субъектов МСП

«Речь идет о максимально простом клиентском пути, возможности получить кредит в течение нескольких минут. В проекте с Точкой мы ставили для себя амбициозные цели по срокам, они были обоснованы уже имеющимся опытом и технологической базой, созданной в банке. Чтобы снизить риски, мы решили пойти в полностью внутреннюю разработку на базе уже существующего у нас решения, в итоге мы достигли максимальной скорости сделки и смогли исключить зависимость от внешних подрядчиков», — прокомментировал директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.