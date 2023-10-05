Банк ДОМ. РФ и Точка запустили новый проект для субъектов МСП

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
«Одна из главных задач Банка ДОМ.РФ — оказывать всевозможную помощь и поддержку малому и среднему предпринимательству, делать финансовые продукты максимально удобными, простыми. Стабильное и доступное кредитование обеспечивает не только рост отдельных компаний, но и является драйвером развития целых отраслей экономики. Поэтому мы рады, что можем предоставить доступ к нашим продуктам не только нашим клиентам, но и клиентам наших партнеров, тем самым увеличивая наш вклад в успешное развитие предпринимательства в России», — подчеркнула директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.
Для клиентов Точки, обслуживающихся в банке более года, доступны кредиты от 100 тысяч до 5 млн рублей на срок до 4 лет. Заявки обычно рассматриваются быстро, в течение нескольких минут. Максимальный срок рассмотрения — 3 дня.
«Мы стали первым российским банком, который создал „единое окно“ управления кредитом на базе банка-партнёра. Наш совместный проект с Банком ДОМ.РФ входит в концепцию „Мультибанк“, которая предполагает, что клиентам Точки не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами. Мы переосмыслили модель потребления банковских продуктов, предоставляя клиенту различные уникальные предложения, собранные в одном месте. В ближайшем будущем мы будем расширять формат „Мультибанка“, внедряя новые кредитные продукты для различных отраслей и сегментов бизнеса», — поясняет директор по развитию нового бизнеса в Точке Антон Шкуратов.
В рамках совместного проекта решения применяются при помощи каскада скрининговых моделей, анализирующих не только транзакции клиентов Точки, но и внешние данные.
По словам вице-президента — директора подразделения кредитных рисков розничного бизнеса Банка ДОМ.РФ Романа Евдокимова, такой подход позволяет проводить оценку в полностью автоматическом режиме, исключив человеческий фактор. Решение выдаётся за несколько минут.
«Речь идет о максимально простом клиентском пути, возможности получить кредит в течение нескольких минут. В проекте с Точкой мы ставили для себя амбициозные цели по срокам, они были обоснованы уже имеющимся опытом и технологической базой, созданной в банке. Чтобы снизить риски, мы решили пойти в полностью внутреннюю разработку на базе уже существующего у нас решения, в итоге мы достигли максимальной скорости сделки и смогли исключить зависимость от внешних подрядчиков», — прокомментировал директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.