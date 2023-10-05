Директора МУПа осудили после гибели учительницы в ливневке в Ростове

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, что 29 апреля во время сильного ливня 80-летняя учительница Лидия Радченко упала в ливневку и не смогла выбраться. В результате она утонула, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Обвиняемым стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений», который не провел ремонт ливневки. Она расположена на пересечении улиц Оганова и Тульской.
Фигурант признал вину и во время следствия находился под домашним арестом. Теперь суд приговорил его к двум годам заключения условно.
Это решение не вступило в законную силу.
Добавим, что горожане еще несколько месяцев назад жаловались, что ливневка была забита мусором и грязью. Вычищать его им приходилось самостоятельно.