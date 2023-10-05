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Директора МУПа осудили после гибели учительницы в ливневке в Ростове

Директора МУПа осудили после гибели учительницы в ливневке в Ростове

5 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Директора МУПа осудили после гибели учительницы в ливневке в Ростове
В Ростове-на-Дону огласили приговор по делу утонувшей в ливневке женщины, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что 29 апреля во время сильного ливня 80-летняя учительница Лидия Радченко упала в ливневку и не смогла выбраться. В результате она утонула, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Обвиняемым стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений», который не провел ремонт ливневки. Она расположена на пересечении улиц Оганова и Тульской.

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Фигурант признал вину и во время следствия находился под домашним арестом. Теперь суд приговорил его к двум годам заключения условно.

Это решение не вступило в законную силу.

Добавим, что горожане еще несколько месяцев назад жаловались, что ливневка была забита мусором и грязью. Вычищать его им приходилось самостоятельно.

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