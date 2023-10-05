Донские лауреаты конкурса «Золотая тысяча учителей России» получили подарки от Сбера

Напомним, что совместно с образовательными учреждениями региона Сбер реализует ряд других перспективных проектов. В том числе, «Сбер в пример» — финансовая грамотность для школьников или «Уроки цифры» об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях. Также банк создает свою цифровую образовательную среду.