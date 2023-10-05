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Донские лауреаты конкурса «Золотая тысяча учителей России» получили подарки от Сбера

Донские лауреаты конкурса «Золотая тысяча учителей России» получили подарки от Сбера

5 октября 2023, 15:13
Фото: 1MI
«Золотая тысяча учителей России» это ежегодный знаковый конкурс для всех педагогов нашей страны. В роли его инициатора выступает министерство просвещения РФ.

Он проводится среди преподавателей, реализующих программы начального общего, основного и среднего общего образования. Участниками конкурса могут стать учителя со стажем работы по специальности не менее трех лет со всех регионов России.

Квалифицированное жюри оценивает личные достижения педагогов в профессиональной сфере, их умение подготовить и внедрить в образовательный процесс авторские методические разработки, получившие одобрение коллег и педагогического сообщества в целом. В 2023 году 35 учителей из Ростовской области вошли в символическую «Золотую тысячу».

Участие в поздравлении и награждении лауреатов Всероссийского конкурса этого года принял и Сбер. Победители получили сертификаты с доступом к образовательному контенту виртуальной библиотеки Сбера, а также подарочные промокоды от компаний-партнеров банка.

Как отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, для детей учитель это главный проводник во взрослый мир.

— Учитель не только передает знания детям, но и делится опытом и мудростью. Быть учителем — это призвание. Благодаря профессионализму и внимательности к ученикам, раскрываются их способности и возможно определяется будущее. Мы рады, что в нашем регионе много талантливых педагогов, которые дают качественные знания нашим детям, — пояснил Антон Усачев.

Напомним, что совместно с образовательными учреждениями региона Сбер реализует ряд других перспективных проектов. В том числе, «Сбер в пример» — финансовая грамотность для школьников или «Уроки цифры» об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях. Также банк создает свою цифровую образовательную среду.

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