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На спортивный марафон в Ростов приедут участники из Москвы и новых регионов

«Донской марафон-2023» пробегут спортсмены в Ростове 8 октября

5 октября 2023, 08:36
Фото: 1MI
На спортивный марафон в Ростов приедут участники из Москвы и новых регионов
В Ростове 8 октября состоится «Донской марафон-2023», в нем примут участие бегуны со всей России, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В воскресенье, 8 октября, в Ростове пройдет «Донской марафон-2023». Участники пробегут четыре дистанции — на 6, 12 и 24 километра, а также классический марафон на 42,195 километра.

Для участия в спортивном мероприятии в Ростов приедут бегуны из разных городов региона — Азова, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Зернограда, Новочеркасска, Новошахтинска и других.

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Также в городе ждут гостей со всей России. Поучаствуют в марафоне спортсмены из Москвы, Люберец, Солнечногорска, Сочи, Краснодара, Новороссийска, Ейска, Ставрополя, Горловки, Макеевки и Симферополя.

Напомним, марафон пройдет на Гребном канале в Ростове. В прошлом году в нем участвовали бегуны и из других стран.

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