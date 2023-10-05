«Донской марафон-2023» пробегут спортсмены в Ростове 8 октября

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В воскресенье, 8 октября, в Ростове пройдет «Донской марафон-2023». Участники пробегут четыре дистанции — на 6, 12 и 24 километра, а также классический марафон на 42,195 километра.
Для участия в спортивном мероприятии в Ростов приедут бегуны из разных городов региона — Азова, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Зернограда, Новочеркасска, Новошахтинска и других.
Также в городе ждут гостей со всей России. Поучаствуют в марафоне спортсмены из Москвы, Люберец, Солнечногорска, Сочи, Краснодара, Новороссийска, Ейска, Ставрополя, Горловки, Макеевки и Симферополя.
Напомним, марафон пройдет на Гребном канале в Ростове. В прошлом году в нем участвовали бегуны и из других стран.