Донской Минтранс объявил, когда достроят мост через Ростовское море

Напомним, в марте текущего года власти Ростовской области отчитались о том, что выполнили уже 20% работ по строительству мостового перехода через Ростовское море. Работы должны были закончиться в октябре 2023 года, чтобы успеть завершить строительство Ростовского транспортного кольца в 2025 году, однако сообщений о ходе работ не поступало.