Донской Минтранс объявил, когда достроят мост через Ростовское море

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Напомним, в марте текущего года власти Ростовской области отчитались о том, что выполнили уже 20% работ по строительству мостового перехода через Ростовское море. Работы должны были закончиться в октябре 2023 года, чтобы успеть завершить строительство Ростовского транспортного кольца в 2025 году, однако сообщений о ходе работ не поступало.
И вот на днях в ответ на запрос ростовчан Минтранспорта Ростовской области объявило, что работы по строительству планируется завершить в ближайшие два месяца.
«Работы по строительству мостового перехода через водохранилище Ростовское море будут завершены до конца этого года», — сообщили представители ведомства.
Ранее власти объявили, когда закончат строительство Северного радиуса.