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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

Донской Минтранс объявил, когда достроят мост через Ростовское море

Донской Минтранс объявил, когда достроят мост через Ростовское море

5 октября 2023, 13:56
Фото: donland.ru
Донской Минтранс объявил, когда достроят мост через Ростовское море
В Ростовской области обещают закончить строительство моста через Ростовское море к концу 2023 года, об этом сообщили представители Минтранспорта региона.

Напомним, в марте текущего года власти Ростовской области отчитались о том, что выполнили уже 20% работ по строительству мостового перехода через Ростовское море. Работы должны были закончиться в октябре 2023 года, чтобы успеть завершить строительство Ростовского транспортного кольца в 2025 году, однако сообщений о ходе работ не поступало.

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И вот на днях в ответ на запрос ростовчан Минтранспорта Ростовской области объявило, что работы по строительству планируется завершить в ближайшие два месяца.

«Работы по строительству мостового перехода через водохранилище Ростовское море будут завершены до конца этого года», — сообщили представители ведомства.

Ранее власти объявили, когда закончат строительство Северного радиуса.

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