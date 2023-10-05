Эколог рассказал, к чему может привести уничтожение Кумженской рощи в Ростове

Ранее RostovGazeta писала о том, что территорию Кумженской рощи рядом с прудами могут застроить коттеджами. Соответствующее объявление о продаже участка земли площадью 205 тысяч квадратных метров на улице Кумженской рядом с прудами появилось на сервисе бесплатных объявлений. Потенциальным покупателям там предложили построить коттеджный поселок. Однако спустя сутки объявление удалили.