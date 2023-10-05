Эколог рассказал, к чему может привести уничтожение Кумженской рощи в Ростове

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Ранее RostovGazeta писала о том, что территорию Кумженской рощи рядом с прудами могут застроить коттеджами. Соответствующее объявление о продаже участка земли площадью 205 тысяч квадратных метров на улице Кумженской рядом с прудами появилось на сервисе бесплатных объявлений. Потенциальным покупателям там предложили построить коттеджный поселок. Однако спустя сутки объявление удалили.
По мнению эколога, Кумженская роща защищает берега Дона от осыпания.
«Если насаждений не станет — территория начнёт сильно затапливаться. В конечном итоге река в этом месте заилится», — предупреждает Дмитрий Брыканов.
Он объясняет, что заиливание какого-либо участка реки неизбежно приведет к ускорения обмеление Дона.
«Корни деревьев удерживают берега, а кроны образуют тень и нормализует влажность воздуха — это замедляет испарительные процессы и, как следствие, обмеление реки», — говорит эксперт.