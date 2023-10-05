Экспорт зерна из Ростовской области сократился на 19% в сентябре

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В сентябре из морских портов Ростовской области для отправки на экспорт оформили более 597 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, а также 1,4 миллиона тонн зерна с перевалкой в порту Кавказ для последующего экспорта. Таким образом, всего за рубеж из Ростовской области в сентябре отправили около двух миллионов тонн зерна.
В августе показатель был куда больше. Тогда отправили на экспорт 2,4 миллиона тонн зерна. Получается, что объем экспорта сократился на без малого 19%.
В Россельхознадзоре региона тем временем уточнили, что основными импортерами зерна из Ростовской области в августе и сентябре были Турция, Египет, Ливия, Вьетнам, Иран, Индонезия.
Напомним, ранее эксперты заявили о коллапсе экспорта зерна в Ростовской области. Он связан с желанием Минсельхозпрода установить на рынке новую выгодную им минимальную цену на зерновую продукцию. федеральные власти дали указание экспортерам продавать зерно не ниже 270 долларов за тонну. Сейчас же на рынке тонна зерна стоит 245 долларов. Из-за ограничений трейдеры перестали покупать зерно у крестьян, так как сомневаются, что его получится продать по завышенной цене. RostovGazeta подробно рассказывала о причинах и последствиях ситуации с экспортом зерна в регионе.