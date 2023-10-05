Экспорт зерна из Ростовской области сократился на 19% в сентябре

Напомним, ранее эксперты заявили о коллапсе экспорта зерна в Ростовской области. Он связан с желанием Минсельхозпрода установить на рынке новую выгодную им минимальную цену на зерновую продукцию. федеральные власти дали указание экспортерам продавать зерно не ниже 270 долларов за тонну. Сейчас же на рынке тонна зерна стоит 245 долларов. Из-за ограничений трейдеры перестали покупать зерно у крестьян, так как сомневаются, что его получится продать по завышенной цене. RostovGazeta подробно рассказывала о причинах и последствиях ситуации с экспортом зерна в регионе.