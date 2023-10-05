Фигурант дела об аксайских рынках признался в преступных схемах

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. Несколько бизнесменов, в том числе Карим Бабаев, стали фигурантами уголовного дела, по нему также проходит бывший глава администрации района Виталий Борзенко.
По данным издания, один из фигурантов Тураб Исаев, являющийся родственником Бабаева, признал вину и был осужден на 4 года 10 месяцев. Теперь его допросили по видеоконференции по поводу других соучастников.
«Он заявил, что был номинальным руководителем в „каком-то ИП“ и являлся наемным работником у Карима Бабаева и его компаньонов, получая от них „зарплату“. Сам он занимался сбором денег с продавцов», — уточнило издание.
Исаев рассказал, что рынок поделили на участки, контролируемые «ИП», но все эти предприятия «открывались и закрывались по указанию Карима Бабаева». Издание пишет, что Исаев понимал незаконность схем, но продолжал в них участвовать.
Отмечается, что после этого Исаева начали допрашивать адвокаты, но времени у них не хватило.