Фигурант дела об аксайских рынках признался в преступных схемах

Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. Несколько бизнесменов, в том числе Карим Бабаев, стали фигурантами уголовного дела, по нему также проходит бывший глава администрации района Виталий Борзенко.