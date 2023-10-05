Где безопаснее жить в донской столице

Спокойнее всего сегодня в историческом центре. Даже по данным оперативной сводки, в Кировском районе города с начала года было зафиксировано 540 краж, 2 разбоя и 3 убийства. Здесь нет огромного количества новостроек, но и нет такого количества жителей. Так что где вам жить, решать только вам.