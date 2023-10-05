Где безопаснее жить в донской столице

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Новые районы города предлагают ростовчанам квартиры по приемлемой цене, но все ли там хорошо с криминогенной обстановкой? RostovGazeta попыталась разобраться в этом вопросе, рассмотрев старые и новые районы донской столицы.
Согласно территориальному делению, в Ростове-на-Дону всего восемь районов. Практически в каждом из них исторически закрепились свои злачные места, которым характерны и свои названия. Например, поселок Чкаловский, который был воспет в песне ростовского шансонье Марка Котляра, как самый опасный район донской столицы, располагается в Первомайском районе. Также здесь находятся «Мирный» и «Камчатка».
Первые дома на Чкаловском появились в середине 1930-х годов, это были трехэтажные строения, предназначенные в большей степени для рабочих завода Ростсельмаш они и сегодня называются «пятидомики».
После войны, особенно в 1960-е, район расстроился и разросся. А в конце 1970-х и вовсе заслужил в городе дурную славу. Кстати, тогда его называли «Чикаго». События того времени подробно описаны в книге Даниила Корецкого «Принцип карате».
Несмотря на то, что за окном 21 век, на Чкаловском можно и сегодня найти приключения на ровном месте. Главное правило — не встретить местных пацанов и не обязательно маргиналов. Кстати, «правильные пацаны» произносят название своего района «Чикалавский».
Различные паблики в сети утверждают, что на Чкаловский в Ростове даже таксисты ездят неохотно. По мнению авторов — изначально район застраивался общежитиями, а жители этих домов были не особо добропорядочны. Но, по мнению нашего издания, это все профанация.
Дело в том, что в 1980-е годы, когда не было такого обилия спортивных секций в городе как сегодня, дети и подростки могли выбрать из боевых искусств лишь самбо, дзюдо и бокс. И эти секции располагались именно на Чкаловском.
Если говорить о наркоманах, то в наше время их хватает везде. Однако есть такое место в Ворошиловском районе которое среди коренных таки называется — «Наркоманово».
Согласно официальной статистике, предоставленной ГУ МВД России по Ростовской области, с начала года в Первомайском районе города было совершено 872 кражи, три разбоя и одно убийство. Эти цифры ставят Певромайский район в рейтинге городских преступлений на третье место.
Так что, не так страшен черт, как его малюют. В Ростове-на-Дону есть места куда опасней. Хотя проведенный опрос нашим изданием на улицах Ростова показал, что по мнению ростовчан самым опасным считается Чкаловский.
Даже такие районы как «Берберовка» и «Нахаловка», расположенные в разных территориальных городских округах, не могут сегодня претендовать на самые злачные места донской столицы.
Второе место в рейтинге МВД с начала текущего года занимает один из молодых районов города — Советский, именуемый в простонародье Западным. Здесь было совершено 906 краж, 1 разбой и два убийства.
Сегодня Советский район разросся настолько, что даже сами ростовчане удивляются его размерам. Это и «Левенцовка», и «Западная резиденция», и масса других новых ЖК, которые продолжают строиться, поглощая городские окраины.
Невольно вспоминаются слова песни уже упомянутого выше ростовского шансонье Марка Котляра: «Говорят что не красив Западный жилой массив и что крайне он не безопасен». Но даже Аллея роз — некогда знаковое место Советского района, также теряет свою актуальность. В новых ЖК создаются свои прогулочные зоны, аллеи и места отдыха для горожан.
По данным риэлторов, в настоящее время квартиры на Западном пользуются большим спросом среди населения. Здесь активно развивается инфраструктуры и располагается несколько научных центров ЮФУ, что сказывается на населении района, которое постепенно молодеет.
Уже давно стали историей такие места как «Карьер», «Водокачка», кинотеатр «Лето» и кафе «Клетка». Все сменилось и время стерло следы того времени, когда на Западном вставал район на район.
Долгое время дурной славой пользовалось и Нижнее Правобережье донской столицы. Это исторический центр города, который разделен территориально и относится сразу к нескольким районам: Ленинскому, Железнодорожному и Пролетарскому.
В народе считалось, что в этих местах уровень преступности просто зашкаливает. Причем проявляется она во всей красе — от ограблений и наркотрафика, до разбоев и конфликтов между преступными группировками.
Уличная преступность и массовые драки долгое время были повседневным явлением этих мест. Кстати, именно про Нижнее Правобережье рассказывает сериал «ЮЗЗЗ», не так давно вышедший на канале Premier и подливающий масла в огонь репутацию нашего города в качестве криминальной столицы России.
Здесь нет огромного наличия новостроек, если не брать в расчет застройку Береговой. А Богатяновка и вовсе состоит практически на 80 процентов из частного сектора.
В областном управлении МВД поясняют, что в Железнодорожном районе с начала года совершено 537 краж, 1 разбой и 0 убийств. В Пролетарском — 675 краж, 4 разбоя и три убийства. А в Ленинском: 596 краж, 3 разбоя и 0 убийств.
На первом месте по криминальности, согласно статистическим данным, стоит Ворошиловский район. Также достаточно молодой, но самый большой и густонаселенный.
Сотрудники областного управления МВД говорят, что при составлении статистических данных, не стоит забывать о количестве людей, проживающих в том или ином районе. Поэтому делать выводы о самом криминальном районе города на основе предоставленных данных не совсем правильно.
Однако Ворошиловский район по количеству совершенных преступлений с начала 2023 года ушел в значительный отрыв от своих соседей. Показав при этом 1124 кражи, 5 разбоев и 2 убийства.
Ворошиловский так же как и Советский разрастается с каждым днем и скоро его границы соприкоснутся с Щепкинским лесом.
Нельзя сказать, что здесь опасно или по ночам лучше не ходить. Все, как и везде — и на все — воля случая.
Ростовчане утверждают, что не последние места в рейтинге опасных мест Ростова составляют Суворовский и Темерник. И если по Темернику можно согласиться, то касательно Суворовского, который являются частью Октябрьского района города Ростова-на-Дону утверждение не верно.
В Октябрьском районе, а это на секундочку и Каменка, и Военвед, а также часть Ленина и район ЦГБ, было совершено с начала года 729 краж, 3 разбоя и 4 убийства. Причем основная часть в исторических местах района.
Суворовский стоит особняком и основную часть жителей составляет спортивная молодежь. Внутренняя инфраструктура района развивается с каждым днем, радуя жителей не только новыми объектами для спорта и отдыха, но и прогулочными местами. К слову, только представьте, у жителей Суворовского даже есть своя набережная. Район обособлен настолько, что может быть городом в городе с населением в 40 тысяч человек.
Спокойнее всего сегодня в историческом центре. Даже по данным оперативной сводки, в Кировском районе города с начала года было зафиксировано 540 краж, 2 разбоя и 3 убийства. Здесь нет огромного количества новостроек, но и нет такого количества жителей. Так что где вам жить, решать только вам.