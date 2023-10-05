Где в Ростове-на-Дону осенью самые большие пробки

2. Не стоит полагаться только на навигационные системы, установленные в автомобиле. Они зачастую не предоставляют информацию о пробках и не учитывают текущую обстановку на дороге. Лучше воспользоваться мобильными приложениями для смартфонов, которые будут сообщать о заторах и предлагать более быстрые альтернативные маршруты, чтобы объехать пробки. Иногда стоит опираться на собственный опыт — некоторые прямые пути с большими пробками могут оказаться даже быстрее, чем сложные обходные.