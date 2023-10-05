Где в Ростове-на-Дону осенью самые большие пробки

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Ростове-на-Дону, как и во многих других городах, пробки возникают по утрам и вечерам, когда местные жители отправляются на работу или возвращаются домой. В течение дня ситуация становится лучше, но все равно дороги остаются достаточно загруженными.
Основные проблемные участки находятся на центральных улицах, таких как Большая Садовая, Шеболдаева, Ларина, Мечникова, Красноармейская, Варфоломеева, Текучева. Однако и другие части города не являются исключением — здесь тоже бывает сложно проехать.
Особенно плохая ситуация возникает при осадках, таких как дождь или снег. В такие дни движение на улицах затрудняется: ливневки не справляются с большим объемом воды, что приводит к затоплению территорий. Водители вынуждены снижать скорость, а иногда происходят аварии и падают деревья. Это влияет на общую ситуацию на дорогах, и пробки достигают своего максимального уровня — 10 баллов. В таких случаях можно говорить о настоящем транспортном коллапсе.
Пробки на автодороге М-4 «Дон» — это проблема, с которой сталкиваются водители постоянно. Особенно летом, когда многие люди едут на море или возвращаются домой после отпуска. Водители жалуются на заторы из машин, которые образуются на этой трассе.
Власти заявляли, что для решения проблемы могут помочь работы по реконструкции и расширению дороги, особенно на участках рядом с Шахтами и Каменском-Шахтинским. Пробки уже начинаются на въезде в регион, поэтому эти участки требуют особого внимания.
Алексей Логвиненко, глава администрации Ростова-на-Дону, рассказывал о работе по внедрению системы «Умный город» и покупке соответствующего оборудования для улучшения ситуации на дорогах. По его словам, правильное распределение транспортных потоков и оптимизация работы светофоров будет способствовать, как минимум, сокращению пробок на 50%.
Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев рассказал RostovGazeta, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в донской столице не выполняется.
Урбанист напомнил, что еще в 2022 году в Ростове должно было появиться больше 10 новых полос автомобильных дорог.
«Сделали только одну. В 2023 году должны появиться новые велодорожки. Сделать дорожку недорого, но всегда в приоритете находится что-то другое», — замечает эксперт.
Для того, чтобы избежать пробок на дороге или сократить время, которое приходится в них проводить, есть несколько полезных советов:
1. Нужно стараться избегать поездок в часы пик, когда дороги наиболее загружены. Лучше планировать свой маршрут заранее, чтобы сэкономить время в дороге.
2. Не стоит полагаться только на навигационные системы, установленные в автомобиле. Они зачастую не предоставляют информацию о пробках и не учитывают текущую обстановку на дороге. Лучше воспользоваться мобильными приложениями для смартфонов, которые будут сообщать о заторах и предлагать более быстрые альтернативные маршруты, чтобы объехать пробки. Иногда стоит опираться на собственный опыт — некоторые прямые пути с большими пробками могут оказаться даже быстрее, чем сложные обходные.
3. Не будет лишним следить за новостями о происшествиях и ремонтах. Мобильные приложения для смартфонов помогут отслеживать аварии и дорожные работ, таким образом позволяя заранее спланировать маршрут. Интерактивные карты также предоставляют информацию о неисправных светофорах.
4. В случае крайне большой пробки, если при этом нельзя опаздывать, то можно оставить свой автомобиль на ближайшей парковке и пересесть на электросамокат. Это может оказаться быстрым способом передвижения в условиях пробок.