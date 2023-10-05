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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Германия не будет передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

5 октября 2023, 06:32
Фото: ILÜ 2012/synaxonag/cc bu 2.0/flickr.com
Германия не будет передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Власти Германии не планируют передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет ТАСС.

В открытых источниках говорится, что эти ракеты способны преодолеть расстояние 500 километров. В теории они могли бы достать до Ростовской области и других российских регионов.

Издание пишет, что Киев не получал официальный отказ от Германии, однако им дали понять, что поставок ракет ждать не стоит. Говорится, что передача вооружения считается маловероятной.

Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц.

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