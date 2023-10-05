Грибы выросли в автобусе №18 в Ростове

Некоторые из горожан распознали в грибах вешенки и предположили, что гриб мог выпасть у кого-то из пакета, и его мицелий прижился. Однако еще больше ростовчан удивил факт того, что при выпуске автобуса на линию грибы никто не заметил. «Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — пишут в социальных сетях.