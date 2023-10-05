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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Грибы выросли в автобусе №18 в Ростове

Грибы выросли в автобусе №18 в Ростове

5 октября 2023, 11:28
Фото: Midjourney
Грибы выросли в автобусе №18 в Ростове
В ростовском автобусе №18 выросли сразу несколько грибов, об этом рассказали в социальных сетях горожане.

Жители Ростова сообщили, что в городском автобусе №18 выросли грибы. Их заметили недалеко от средней двери в автобусе, рядом с посадочными местами.

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Некоторые из горожан распознали в грибах вешенки и предположили, что гриб мог выпасть у кого-то из пакета, и его мицелий прижился. Однако еще больше ростовчан удивил факт того, что при выпуске автобуса на линию грибы никто не заметил. «Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — пишут в социальных сетях.

Другие же ростовчане попросили не трогать грибы. «Пусть растут. Кому они мешают? Грибы хорошо впитывают в себя вредные вещества», — заключили горожане.

Другие же ростовчане попросили не трогать грибы.Другие же ростовчане попросили не трогать грибы.
Другие же ростовчане попросили не трогать грибы.
Фото: /t.me/etorostov/

Ранее ростовчане снова заявили о переполненных автобусах.

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