Грибы выросли в автобусе №18 в Ростове

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Жители Ростова сообщили, что в городском автобусе №18 выросли грибы. Их заметили недалеко от средней двери в автобусе, рядом с посадочными местами.
Некоторые из горожан распознали в грибах вешенки и предположили, что гриб мог выпасть у кого-то из пакета, и его мицелий прижился. Однако еще больше ростовчан удивил факт того, что при выпуске автобуса на линию грибы никто не заметил. «Это как надо не следить за автобусом? Когда вы говорите его мыли последний раз?», — пишут в социальных сетях.
Другие же ростовчане попросили не трогать грибы. «Пусть растут. Кому они мешают? Грибы хорошо впитывают в себя вредные вещества», — заключили горожане.