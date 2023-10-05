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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Карантин ввели в Ростовской области из-за чумы

Карантин ввели в части Ростовской области

5 октября 2023, 12:34
Фото: donland.ru
Карантин ввели в Ростовской области из-за чумы
В Ростовской области пришлось ввести ограничения из-за вспышки африканской чумы свиней, говорится в распоряжении губернатора региона.

На территории Гуляй-Борисовского сельпо, которое находится в Зерноградском районе, обнаружили труп свиньи. Причиной гибели стала АЧС.

В результате на территории земельного участка ввели карантин. Здесь действуют ограничения на оборот животных и продукцию животноводства.

Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан
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Управлению ветеринарии придется провести мероприятия по предотвращению распространения возбудителя АЧС. Проконтролирует этот процесс глава Минсельхоза региона.

Ранее зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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