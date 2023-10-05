Карантин ввели в части Ростовской области

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
На территории Гуляй-Борисовского сельпо, которое находится в Зерноградском районе, обнаружили труп свиньи. Причиной гибели стала АЧС.
В результате на территории земельного участка ввели карантин. Здесь действуют ограничения на оборот животных и продукцию животноводства.
Управлению ветеринарии придется провести мероприятия по предотвращению распространения возбудителя АЧС. Проконтролирует этот процесс глава Минсельхоза региона.
Ранее зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.