Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Ростове за год квартиры на вторичном рынке подорожали почти на 13%. Средняя цена такого жилья в городе составляет 5,6 миллиона рублей. Квадратный метр квартиры на вторичном рынке, таким образом, стоит 107 тысяч рублей. При этом в первом полугодии он бы обошелся в 104 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что вторичное жилье подорожало за год в подавляющем числе городов России. В соседнем Краснодаре квартиры, например, поднялись в цене на 14,3%. «Вторичка» там обойдется сейчас не дешевле 7,5 миллиона рублей.
Ранее эксперт разъяснил, к чему приведет «перегрев» ипотеки в Ростове.