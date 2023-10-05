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Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%

Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%

5 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%
Жилье на вторичном рынке подорожало в Ростове на 13%, сообщили аналитики портала «Мир квартир».

В Ростове за год квартиры на вторичном рынке подорожали почти на 13%. Средняя цена такого жилья в городе составляет 5,6 миллиона рублей. Квадратный метр квартиры на вторичном рынке, таким образом, стоит 107 тысяч рублей. При этом в первом полугодии он бы обошелся в 104 тысячи рублей.

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Аналитики отмечают, что вторичное жилье подорожало за год в подавляющем числе городов России. В соседнем Краснодаре квартиры, например, поднялись в цене на 14,3%. «Вторичка» там обойдется сейчас не дешевле 7,5 миллиона рублей.

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