Квартиры на вторичном рынке в Ростове подорожали на 13%

В Ростове за год квартиры на вторичном рынке подорожали почти на 13%. Средняя цена такого жилья в городе составляет 5,6 миллиона рублей. Квадратный метр квартиры на вторичном рынке, таким образом, стоит 107 тысяч рублей. При этом в первом полугодии он бы обошелся в 104 тысячи рублей.