Логвиненко посетил объекты-победители конкурса местных инициатив «Сделаем вместе»

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Данный проект стартовал в 2019 году и до сих пор продолжает набирать обороты. Каждый год на конкурсной основе жители выдвигают на онлайн-голосование свои инициативы по улучшению городских объектов. Инициативы, которые набирают больше всего голосов, воплощаются в жизнь благодаря финансированию как областного, так и городского бюджетов.
Как отметил Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону — активный участник данного Губернаторского проекта.
— За четыре года в донской столице было реализовано 52 инициативы на общую сумму 119,7 млн рублей. В текущем году в жизнь воплотились еще 15 идей горожан, — сказал глава администрации города.
Первый объект, который посетил Алексей Логвиненко, расположился в Советском районе. Здесь благоустроили сквер «Семицветик». В нем провели работу по установке детского игрового комплекса, а площадку обеспечили качелями и горкой. Жители района, также как и их дети, остались довольны. В ближайших планах — и обновление спортивного оборудования сквера.
В Ворошиловском районе города в рамках конкурса местных инициатив «Сделаем вместе», отремонтировали детскую игровую площадку, которая располагается по пр. Космонавтов, 23.
— Здесь установили три игровых комплекса, карусели, качели, песочницы, скамьи, — отметил Алексей Логвиненко. — Жители попросили сделать и освещение. Поэтому дал поручение ответственным лицам взять эту просьбу в работу. Всё — на радость нашим юным ростовчанам!
Сделали остановку и в библиотеке им. Н. К. Крупской. За учреждением обустроили Читай-дворик «Нахалёнок». Появились беседка для чтения, сцена с навесом для культурно-досуговых мероприятий и творческих встреч. К слову, это единственная библиотека в мкр. «Новое поселение». А посещают ее ежегодно более 4 тысяч читателей. Читатели уже оценили уютное пространство на свежем воздухе.
Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что в выборе всех проектов непосредственное участие принимали сами ростовчане. И поблагодарил их за активность и неравнодушие:.
— Только совместными усилиями мы можем сделать Ростов еще красивее и комфортнее! — заключил Алексей Логвиненко.
Глава городской администрации отметил, что работа по благоустройству социальных объектов Ростова будет продолжена.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в городской администрации обсуждали развитие промышленной кооперации города Ростова-на-Дону. Вопрос был поднят в рамках расширенного пленарного заседания, которое проводил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Как отметили на совещании, в настоящее время основной площадкой для поиска поставщиков и заказчиков в промышленной кооперации остаются биржи субконтрактации. За прошедший период текущего года на бирже уже реализовано 30 заказов на общую сумму 86 млн рублей. В нынешних реалиях, ростовские предприятия проявляют интерес к межрегиональной кооперации. Поэтому городская Администрация прорабатывает вопросы взаимодействия, рассматривая в том числе и новые регионы Российской Федерации.