Логвиненко посетил объекты-победители конкурса местных инициатив «Сделаем вместе»

Данный проект стартовал в 2019 году и до сих пор продолжает набирать обороты. Каждый год на конкурсной основе жители выдвигают на онлайн-голосование свои инициативы по улучшению городских объектов. Инициативы, которые набирают больше всего голосов, воплощаются в жизнь благодаря финансированию как областного, так и городского бюджетов.