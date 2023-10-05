Мощный коммунальный фонтан топит дорогу в Таганроге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Возле проезжей части из земли стали бить потоки воды высотой два метра, что сильно напоминает фонтан. Воды оказалось очень много, поэтому она начала подтапливать дорогу.
Пока проезду транспорта произошедшая авария не мешает. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Добавим, что в этот же день произошел порыв горячей воды на пересечении Донской и Семашко в Ростове. Эту аварийную ситуацию удалось устранить.
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