rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Мощный коммунальный фонтан топит дорогу в Таганроге

Мощный коммунальный фонтан топит дорогу в Таганроге

5 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Мощный коммунальный фонтан топит дорогу в Таганроге
В Таганроге из-за коммунальной аварии потоки воды стали пробиваться из земли и топить дорогу, сообщили местные жители в соцсетях.

Возле проезжей части из земли стали бить потоки воды высотой два метра, что сильно напоминает фонтан. Воды оказалось очень много, поэтому она начала подтапливать дорогу.

Пока проезду транспорта произошедшая авария не мешает. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
Узнать подробнее
Мощный коммунальный фонтан топит дорогу в Таганроге
Видео: t.me/telega_rostov

Добавим, что в этот же день произошел порыв горячей воды на пересечении Донской и Семашко в Ростове. Эту аварийную ситуацию удалось устранить.

Читайте также о том, как ростовский водоканал обвинил нелегальную парковку в порыве трубы на Орбитальной. С материалом можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентябряЭксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в РостовеВо время сильного ливня в Ростове-на-Дону затопило салон автобуса №10
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Таганрог#Происшествие#Вода#Последние новости Ростова на сегодня#Фонтан#Коммунальная авария
Подпишитесь
Эколог рассказал, к чему может привести уничтожение Кумженской рощи в Ростове
Сегодня, 08:04
Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева
Сегодня, 09:44
Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:32
Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Александр Листопадов: выдающийся фольклорист и собиратель донских песен
Сегодня, 07:05
Где безопаснее жить в донской столице
Сегодня, 10:56