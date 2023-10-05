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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

МВД устранило сбой и возобновило постановку автомобилей дончан на учет

МВД устранило сбой и возобновило постановку автомобилей дончан на учет

5 октября 2023, 12:35
Фото: 1MI
МВД устранило сбой и возобновило постановку автомобилей дончан на учет
МВД устранило сбой в своих системах, благодаря чему удалось возобновить постановку автомобилей жителей Ростовской области на учет, об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Портал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России рассказал, что недавно на ресурсах, обеспечивающих работу МРЭО, произошел крупный технический сбой, который не позволял автомобилистам получать требуемые госуслуги.

Сейчас сбои в работе ресурсов были устранены, их бесперебойную работу удалось восстановить, теперь граждане могут получить все необходимые услуги, включая услугу по регистрации транспортных средств.

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В МВД подчеркнули, что граждан, которым не удалось получить госуслуги из-за технических неполадок, будут принимать в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке.

Ранее дончан попросили отказаться от посещений МРЭО из-за технических неполадок.

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