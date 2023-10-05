МВД устранило сбой и возобновило постановку автомобилей дончан на учет

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Портал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России рассказал, что недавно на ресурсах, обеспечивающих работу МРЭО, произошел крупный технический сбой, который не позволял автомобилистам получать требуемые госуслуги.
Сейчас сбои в работе ресурсов были устранены, их бесперебойную работу удалось восстановить, теперь граждане могут получить все необходимые услуги, включая услугу по регистрации транспортных средств.
В МВД подчеркнули, что граждан, которым не удалось получить госуслуги из-за технических неполадок, будут принимать в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке.
Ранее дончан попросили отказаться от посещений МРЭО из-за технических неполадок.