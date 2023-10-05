На организацию ж/д сообщения внутри Ростовской области нужно 100 млрд рублей

На реализацию проекта, как пишет RO.Today, понадобится почти 100 миллиардов рублей «без учета затрат на проектно-изыскательские работы и выкуп земельных участков». Для строительства «Донского экспресса» необходимо будет построить однопутные участки дорог протяженностью в 230 километров, семь транспортно-пересадочных узлов, а также провести модернизации 69 километров железнодорожных путей.