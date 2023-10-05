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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

На организацию ж/д сообщения внутри Ростовской области нужно 100 млрд рублей

На организацию ж/д сообщения внутри Ростовской области нужно 100 млрд рублей

5 октября 2023, 07:55
Фото: rostovgazeta.ru
На организацию ж/д сообщения внутри Ростовской области нужно 100 млрд рублей
На развитие железнодорожного сообщения внутри Ростовской области необходимо потратить порядка 100 миллиардов рублей, рассказали в Минтрансе региона.

Минтранс Ростовской области напомнил, что с 2017 года власти продвигают проект по созданию системы межагломерационного железнодорожного сообщения между городами региона. Проект носит название «Донской экспресс».

Организовывать железнодорожное сообщение власти хотят поэтапно. Для этого будут использовать действующие железнодорожные пути и строить новые маршруты. Они свяжут аэропорт Платов с Ростовом, Новочеркасском, Шахтами, Красным Сулином и Новошахтинском.

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Реализовать проект чиновникам мешает отсутствие технико-экономического обоснования программы. Деньги для создания документа власти Ростовской области хотят получить от РЖД и уже направили соответствующее обращение.

На реализацию проекта, как пишет RO.Today, понадобится почти 100 миллиардов рублей «без учета затрат на проектно-изыскательские работы и выкуп земельных участков». Для строительства «Донского экспресса» необходимо будет построить однопутные участки дорог протяженностью в 230 километров, семь транспортно-пересадочных узлов, а также провести модернизации 69 километров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что Ростовской области придется до 2038 года расплачиваться за Западную хорду.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аэропорт Платов#Правительство Ростовской области#Минтранс Ростовской области#RostovGazeta#Железнодорожный транспорт
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