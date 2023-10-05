Новый сирингарий появится в Ботаническом саду ЮФУ

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Сирингарий Ботанического сада ЮФУ 5 октября пополнился множеством кустов уникальных сортов. Среди них и «Шолохов», «Михайло Ломоносов», «Федерико Гарсиа Лорка», «Вечерняя Москва», «Вечерний Звон», «Оля», «Маршал Конев», «Адмирал Кузнецов», «Академик Курчатов», «День Победы», «Маршал Баграмян», «Маршал Бирюзов», «Маршал Малиновский», «Маршал Соколовский», «Петербурженка», «Крылья Надежды», «Милосердие», «Антуан де Сент-Экзюпери». Селекцию растений провела группа «Русская сирень». Устраивать саженцы на новом месте помогали студенты ЮФУ, сотрудники Ботсада. Осеннюю посадку поддержало Международное общество сирени и журнал «Цветоводство», которые совместно со специалистами Ботанического сада ЮФУ рассказали об уникальности каждого высаженного сорта сирени.
«На праздновании 95-летиия Ботанического сада ЮФУ было предложено к 100-летию осуществить грандиозный проект — заложить сирингарий. Наш журнал поддержал эту инициативу, и долго мы ждать не стали, в течение первого же года были заложены первые образцы сирени, а сейчас высадим еще 100 сортов. Здесь работы и французских, и американских селекционеров, но большая часть — отечественные сорта, в том числе группы „Русская сирень“ и знаменитого русского селекционера Колесникова», — поделилась Кристина Дмитриева, главный редактор журнала «Цветоводство».
Она добавила, что это уже не первый совместный проект журнала с Ботаническим садом ЮФУ. Ранее в больших объемах высаживались тюльпаны, георгины и пионы.
«В настоящий момент на планете зарегистрировано порядка 2500 тысяч кустов сирени обыкновенной. Сирень есть во всех дворах города, но здесь будет собрана уникальная коллекция сортов. Есть такие сорта, которые встречаются только в двух-трех местах в стране, обычно, в подмосковных усадьбах писателей и художников. И теперь такая сирень появится в Ростове», — рассказывает кандидат химических наук, специалист по выращиванию рододендронов, сирени, роз, вересковых садов, коллекционер, дизайнер группа «Русская сирень"Людмила Виноградова.
Она добавляет, что цветы обычной сирени обычно не вырастают больше одного сантиметра в диаметре, а в коллекции Ботсада теперь появились кусты, где цветы достигают четырех сантиметров в диаметре.
В новом сирингарии кусты высаживают по особому зонированию. Так, саженцы сирени, выведенной специалистом-сиреневодомКолесниковым, будут расти рядом в одной зоне. В другой — саженцы из России и стран СНГ, в третьей — сирень из Франции.
Директор Ботанического сада ЮФУ Татьяна Вардуни подчеркнула, что первые несколько лет кусты сирени будут приживаться к климату, подрастать и набирать свои декоративные свойства, и к 100-летию Ботанического сада в 2027 году они предстанут на пике своей красоты.
«Селекция не стоит на месте. Предназначение Ботанического сада — показывать людям новинки. У нас есть старый сирингарий, за которым ухаживают агрономы ЮФУ: своих декоративных качеств он не растерял, но он отражает достижения селекции полувековой давности, а в новом сирингарии будут самые современные сорта. Помимо эстетики и популяризации селекции у экспозиции сирени будет и научно-учебная цель. Студенты будут наблюдать за кустами и описывать их изменения в условиях аридизацииклимата. Возможно, это станет темой чьего-то диплома или даже диссертации», — рассказала Татьяна Вардуни.
Также директор Ботсада ЮФУ рассказала, что в новом сирингарии будут проложены дорожки и обустроены места отдыха со скамьями, где ростовчане и гости города смогут отдохнуть и полюбоваться многообразием цветущей сирени.