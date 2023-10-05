Новый сирингарий появится в Ботаническом саду ЮФУ

«Селекция не стоит на месте. Предназначение Ботанического сада — показывать людям новинки. У нас есть старый сирингарий, за которым ухаживают агрономы ЮФУ: своих декоративных качеств он не растерял, но он отражает достижения селекции полувековой давности, а в новом сирингарии будут самые современные сорта. Помимо эстетики и популяризации селекции у экспозиции сирени будет и научно-учебная цель. Студенты будут наблюдать за кустами и описывать их изменения в условиях аридизацииклимата. Возможно, это станет темой чьего-то диплома или даже диссертации», — рассказала Татьяна Вардуни.