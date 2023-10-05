Новый вирус обнаружен в Марианской впадине на глубине 8 839 метров

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Вирус обнаружен на глубине около 8 839 метров, но способен опускаться еще глубже, до 11 000 метров. Интересно, что vB_HmeY_H4907 не уничтожает бактерии Halomonas, а, наоборот, встраивается в их геном и размножается, не нанося им вреда. Возможно, это связано с тяжелыми условиями, в которых эти вирус и бактерии обитают.
Бактерии Halomonas можно найти в различных частях океана, включая дно моря в Антарктике и окрестности глубоководных гидротермальных источников. Опираясь на генетический анализ vB_HmeY_H4907, исследователи предполагают, что его ареал распространения такой же широк, как и ареал бактерий, которые он заражает.