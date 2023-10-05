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Новый вирус обнаружен в Марианской впадине на глубине 8 839 метров

5 октября 2023, 09:06
В Марианской впадине, самой глубокой точке Тихого океана, обнаружен новый вирус. Его название — vB_HmeY_H4907. Этот вирус является бактериофагом, то есть он инфицирует и использует бактерии для своего размножения.

Вирус обнаружен на глубине около 8 839 метров, но способен опускаться еще глубже, до 11 000 метров. Интересно, что vB_HmeY_H4907 не уничтожает бактерии Halomonas, а, наоборот, встраивается в их геном и размножается, не нанося им вреда. Возможно, это связано с тяжелыми условиями, в которых эти вирус и бактерии обитают.

Бактерии Halomonas можно найти в различных частях океана, включая дно моря в Антарктике и окрестности глубоководных гидротермальных источников. Опираясь на генетический анализ vB_HmeY_H4907, исследователи предполагают, что его ареал распространения такой же широк, как и ареал бактерий, которые он заражает.

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