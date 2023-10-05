Новый вирус обнаружен в Марианской впадине на глубине 8 839 метров

Вирус обнаружен на глубине около 8 839 метров, но способен опускаться еще глубже, до 11 000 метров. Интересно, что vB_HmeY_H4907 не уничтожает бактерии Halomonas, а, наоборот, встраивается в их геном и размножается, не нанося им вреда. Возможно, это связано с тяжелыми условиями, в которых эти вирус и бактерии обитают.