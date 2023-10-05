Паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Из-за санкций Евросоюза в Ростове перестали работать паркоматы Parkeon. Власти не могут обслуживать их и обеспечивать работу лицензионного программного оборудования. Прием платежей через терминалы невозможен.
Теперь автомобилисты должны расплачиваться за платное парковочное мести через мобильное приложение RuParking, личный кабинет на сайте «Парковочное пространство Ростова-на-Дону», через СМС на номер 7878 и приложение банка.
Ранее сообщалось, что парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной.