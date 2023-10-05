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Паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций

Паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций

5 октября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Паркоматы в Ростове перестали работать из-за санкций
В Ростове из-за санкций Евросоюза перестали работать терминалы для оплаты парковки, сообщили в пресс-службе «Ростовского парковочного пространства»

Из-за санкций Евросоюза в Ростове перестали работать паркоматы Parkeon. Власти не могут обслуживать их и обеспечивать работу лицензионного программного оборудования. Прием платежей через терминалы невозможен.

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Теперь автомобилисты должны расплачиваться за платное парковочное мести через мобильное приложение RuParking, личный кабинет на сайте «Парковочное пространство Ростова-на-Дону», через СМС на номер 7878 и приложение банка.

Ранее сообщалось, что парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной.

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