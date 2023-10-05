Рисунок школьника из Таганрога стал иллюстрацией к энциклопедии о мире будущего

Как поясняют создатели энциклопедии, в книге представлены разнообразные идеи и концепции, созданные юными авторами. Например раздел «Медицина» знакомит аудиторию с инновационными методами лечения и диагностики. Раздел «Наука и технологии» погружает читателей в мир космических исследований, искусственного интеллекта и других потрясающих открытий и так далее. Обложка книги интерактивная, сканируя QR-код читатель может увидеть «оживший» луноход.