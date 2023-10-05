Рисунок школьника из Таганрога стал иллюстрацией к энциклопедии о мире будущего

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Автором энциклопедии стала биолог-исследователь, научный журналист Мария Пази, а в роли соавторов выступили талантливые дети из 24 регионов страны, среди которых и таганрогский школьник Иван Тумаков.
В своем рисунке Иван отобразил свое видение умных домов и энергосберегающих технологий, способных сделать жизнь людей комфортнее и экологичнее. Его рисунок стал одной из иллюстраций к книге о мире будущего.
Оценивало и отбирало детские рисунки экспертное жюри, состоящее из ведущих педагогов, инноваторов, представителей культуры и искусства, а также экспертов в области информационных технологий.
Рисунок Ивана Тумакова стал одним из лучших, из сотни других, присланных ребятами со всей России на конкурс в рамках федерального образовательного проекта от МТС «Поколение М».
— Проект «Поколение М» дал возможность Ивану Тумакову уже в юном возрасте стать профессиональным иллюстратором, чья работа опубликована в энциклопедии с элементами дополненной реальности. Надеюсь, его пример поможет другим детям из разных уголков Ростовской области расширить возможности обучения и достичь творческих успехов, — поделился своим видением директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Как поясняют создатели энциклопедии, в книге представлены разнообразные идеи и концепции, созданные юными авторами. Например раздел «Медицина» знакомит аудиторию с инновационными методами лечения и диагностики. Раздел «Наука и технологии» погружает читателей в мир космических исследований, искусственного интеллекта и других потрясающих открытий и так далее. Обложка книги интерактивная, сканируя QR-код читатель может увидеть «оживший» луноход.
Директор департамента «Планета Детства» Издательства АСТ Сергей Тишков призвал каждого читателя, родителя и преподавателя вдохновиться энциклопедией будущего. Направить силы на развитие детского творчества и поддержать молодые таланты.
Авторы идеи уверены, что подобные проекты дают возможность юным россиянам уже в школьном возрасте проявить себя и раскрыть скрытый потенциал.