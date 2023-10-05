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Рисунок школьника из Таганрога стал иллюстрацией к энциклопедии о мире будущего

Рисунок школьника из Таганрога стал иллюстрацией к энциклопедии о мире будущего

5 октября 2023, 09:24
Фото: пресс-служба МТС
Рисунок школьника из Таганрога стал иллюстрацией к энциклопедии о мире будущего
Первую цифровую энциклопедию будущего представила коллаборация цифровой экосистемы МТС и издательской группы «АСТ».

Автором энциклопедии стала биолог-исследователь, научный журналист Мария Пази, а в роли соавторов выступили талантливые дети из 24 регионов страны, среди которых и таганрогский школьник Иван Тумаков.

В своем рисунке Иван отобразил свое видение умных домов и энергосберегающих технологий, способных сделать жизнь людей комфортнее и экологичнее. Его рисунок стал одной из иллюстраций к книге о мире будущего.

Оценивало и отбирало детские рисунки экспертное жюри, состоящее из ведущих педагогов, инноваторов, представителей культуры и искусства, а также экспертов в области информационных технологий.

Рисунок Ивана Тумакова стал одним из лучших, из сотни других, присланных ребятами со всей России на конкурс в рамках федерального образовательного проекта от МТС «Поколение М».

Рисунок Ивана Тумакова стал одним из лучших, из сотни другихРисунок Ивана Тумакова стал одним из лучших, из сотни других
Рисунок Ивана Тумакова стал одним из лучших, из сотни других
Фото: пресс-служба МТС

— Проект «Поколение М» дал возможность Ивану Тумакову уже в юном возрасте стать профессиональным иллюстратором, чья работа опубликована в энциклопедии с элементами дополненной реальности. Надеюсь, его пример поможет другим детям из разных уголков Ростовской области расширить возможности обучения и достичь творческих успехов, — поделился своим видением директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Как поясняют создатели энциклопедии, в книге представлены разнообразные идеи и концепции, созданные юными авторами. Например раздел «Медицина» знакомит аудиторию с инновационными методами лечения и диагностики. Раздел «Наука и технологии» погружает читателей в мир космических исследований, искусственного интеллекта и других потрясающих открытий и так далее. Обложка книги интерактивная, сканируя QR-код читатель может увидеть «оживший» луноход.

Директор департамента «Планета Детства» Издательства АСТ Сергей Тишков призвал каждого читателя, родителя и преподавателя вдохновиться энциклопедией будущего. Направить силы на развитие детского творчества и поддержать молодые таланты.

Авторы идеи уверены, что подобные проекты дают возможность юным россиянам уже в школьном возрасте проявить себя и раскрыть скрытый потенциал.

#Ростов-на-Дону
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