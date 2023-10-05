Ростовчане считают, что учителю следует получать 95 тысяч

Согласно опросу, 30% горожан предпочли бы, чтобы зарплата учителей составляла от 50 до 80 тысяч в месяц. Еще 23% считают, что достойная зарплата для этой профессии должна быть от 80 до 100 тысяч. 13% опрошенных указали, что ставка учителя должна оплачиваться от 100 до 150 тысяч. Исходя из этих данных, можно заключить, что средняя зарплата учителя, по мнению ростовчан, должна составлять 95 тысяч, пишет «КП-Ростов-на-Дону».