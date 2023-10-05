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Published Сегодня, 05:18

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Ростовчане снова заявили о переполненных автобусах

Ростовчане снова заявили о переполненных автобусах

5 октября 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону остается актуальной проблема с тем, чтобы попасть в городские автобусы, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

В частности, они пожаловались на транспортную ситуацию на улице Михаила Нагибина. По их словам, аналогичные проблемы есть и в других частях города.

«И здесь никто не стоит в очередях за сидячими местами, а набиваются битком», — написал автор. Он добавил, что в транспорт попасть довольно сложно из-за большого количества пассажиров.

«Ничего не меняется, с каждым годом все хуже и хуже», — написали пользователи в комментариях.

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«Так каждый раз вечером на всех автобусах, с учебы еду, и каждый раз это», — заявил местный житель.

«Так эти автобусы развалятся. Они не приспособлены возить людей в два раза больше, чем указано», — сообщили ростовчане.

Ранее набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове.

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