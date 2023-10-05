Ростовчане снова заявили о переполненных автобусах

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В частности, они пожаловались на транспортную ситуацию на улице Михаила Нагибина. По их словам, аналогичные проблемы есть и в других частях города.
«И здесь никто не стоит в очередях за сидячими местами, а набиваются битком», — написал автор. Он добавил, что в транспорт попасть довольно сложно из-за большого количества пассажиров.
«Ничего не меняется, с каждым годом все хуже и хуже», — написали пользователи в комментариях.
«Так каждый раз вечером на всех автобусах, с учебы еду, и каждый раз это», — заявил местный житель.
«Так эти автобусы развалятся. Они не приспособлены возить людей в два раза больше, чем указано», — сообщили ростовчане.
Ранее набор водителей электробусов с зарплатой 120 тыс рублей начался в Ростове.