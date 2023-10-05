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Ростовская фирма заплатит 5,8 млн рублей за незаконную добычу полезных ископаемых

Ростовская фирма заплатит 5,8 млн за незаконную добычу полезных ископаемых

5 октября 2023, 15:48
Фото: 1MI
Ростовская фирма заплатит 5,8 млн рублей за незаконную добычу полезных ископаемых
В Ростовской области предприятие выплатит 5,8 миллиона рублей за ущерб окружающей среде и незаконную добычу полезных ископаемых, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В четверг, 5 октября, стало известно, что Октябрьский районный суд Ростовской области удовлетворил иск прокурора, который заявил о том, что одно из донских предприятий нанесло ущерб окружающей среде.

По предварительной информации, компания ООО «С.» получила лицензию на право пользования недрами, а именно разведку и добычу песка месторождения Аютинское. Добычу песка можно было осуществлять на участке недр в шести километрах к юго-западу от хутора Марьевки на территории Октябрьского района.

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Однако компания нарушила закон о недрах и условия пользования участком и начала добычу за пределами лицензионного участка, что позволило фирме «С.» добыть более 14,9 тысячи кубометров суглинков и известняков. Добыча полезных ископаемых велась на участке площадью две тысячи квадратных метров за пределами горного отхода, в результате чего был нанесен ущерб недрам Ростовской области.

В итоге суд удовлетворил требования Ростовского межрайонного природоохранного прокурора, а ООО «С.» предстоит выплатить компенсацию государству в размере 5,82 миллиона рублей за вред окружающей среде.

«Решение суда в законную силу не вступило», — сказано в сообщении.

Ранее бывшего директора филиала «Госсорткомиссии» осудили на 1,5 года условно за ущерб природе.

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