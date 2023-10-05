Ростовская фирма заплатит 5,8 млн за незаконную добычу полезных ископаемых

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В четверг, 5 октября, стало известно, что Октябрьский районный суд Ростовской области удовлетворил иск прокурора, который заявил о том, что одно из донских предприятий нанесло ущерб окружающей среде.
По предварительной информации, компания ООО «С.» получила лицензию на право пользования недрами, а именно разведку и добычу песка месторождения Аютинское. Добычу песка можно было осуществлять на участке недр в шести километрах к юго-западу от хутора Марьевки на территории Октябрьского района.
Однако компания нарушила закон о недрах и условия пользования участком и начала добычу за пределами лицензионного участка, что позволило фирме «С.» добыть более 14,9 тысячи кубометров суглинков и известняков. Добыча полезных ископаемых велась на участке площадью две тысячи квадратных метров за пределами горного отхода, в результате чего был нанесен ущерб недрам Ростовской области.
В итоге суд удовлетворил требования Ростовского межрайонного природоохранного прокурора, а ООО «С.» предстоит выплатить компенсацию государству в размере 5,82 миллиона рублей за вред окружающей среде.
«Решение суда в законную силу не вступило», — сказано в сообщении.
Ранее бывшего директора филиала «Госсорткомиссии» осудили на 1,5 года условно за ущерб природе.