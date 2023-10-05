Ростовская фирма заплатит 5,8 млн за незаконную добычу полезных ископаемых

Однако компания нарушила закон о недрах и условия пользования участком и начала добычу за пределами лицензионного участка, что позволило фирме «С.» добыть более 14,9 тысячи кубометров суглинков и известняков. Добыча полезных ископаемых велась на участке площадью две тысячи квадратных метров за пределами горного отхода, в результате чего был нанесен ущерб недрам Ростовской области.