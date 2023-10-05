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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Ростовский митрополит рассказал, что может повергнуть его в гнев

Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева

5 октября 2023, 09:44
Фото: donland.ru
Ростовский митрополит рассказал, что может повергнуть его в гнев
Плохое исполнение обязанностей людьми заставляет гневаться ростовского митрополита, об этом он заявил в эфире программы «Сугубо личное».

Ростовского митрополита Меркурия спросили на интервью, является ли он гневливым человеком. Он заявил, что адресовать этот вопрос стоит его «сотрудникам и работникам», однако признал, что чувство гнева ему свойственно.

Разгневать митрополита может целый список действий других людей. «Небрежность, непунктуальность, неаккуратность, ложь, недолжное исполнение своих обязанностей, человекоугодничество. Но, понимаете, у меня этот гнев как вспыхивает, и тут же гаснет. Это природное, наверное», — говорит Меркурий.

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Митрополит заверяет, что после вспышек гнева просит у человека прощения, а также учится справляться с гневом. Также он советует не принимать важные решения в порыве злых чувств.

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