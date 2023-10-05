Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева

Разгневать митрополита может целый список действий других людей. «Небрежность, непунктуальность, неаккуратность, ложь, недолжное исполнение своих обязанностей, человекоугодничество. Но, понимаете, у меня этот гнев как вспыхивает, и тут же гаснет. Это природное, наверное», — говорит Меркурий.