Ростовский митрополит Меркурий признался в своих вспышках гнева

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Ростовского митрополита Меркурия спросили на интервью, является ли он гневливым человеком. Он заявил, что адресовать этот вопрос стоит его «сотрудникам и работникам», однако признал, что чувство гнева ему свойственно.
Разгневать митрополита может целый список действий других людей. «Небрежность, непунктуальность, неаккуратность, ложь, недолжное исполнение своих обязанностей, человекоугодничество. Но, понимаете, у меня этот гнев как вспыхивает, и тут же гаснет. Это природное, наверное», — говорит Меркурий.
Митрополит заверяет, что после вспышек гнева просит у человека прощения, а также учится справляться с гневом. Также он советует не принимать важные решения в порыве злых чувств.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел.