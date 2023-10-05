Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд

«Это человека внутри разъедает. […] Этой злобой пронизано все, что человек делает. Все абсолютно, понимаете? Это зло, этот яд, он будет даже в пищу выходить. Отравленная еда будет. Человек, который питается из рук этого человека, злопомнящего, он этот яд в себя принимает, отраву это», — полагает Меркурий.