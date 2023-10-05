Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Ростовский митрополит Меркурий в эфире передачи «Сугубо личное» рассуждал о чувстве гнева. Он заявил, что сам часто гневается из-за плохого исполнения кем-либо своих обязанностей или непунктуальности. Однако просит у людей прощения после вспышек эмоций.
Он призвал людей не быть злопамятным, так как эта черта характера делает человека несчастным. Гнев, по словам митрополита, «менее духовно болезнен», чем затаенная злоба.
«Это человека внутри разъедает. […] Этой злобой пронизано все, что человек делает. Все абсолютно, понимаете? Это зло, этот яд, он будет даже в пищу выходить. Отравленная еда будет. Человек, который питается из рук этого человека, злопомнящего, он этот яд в себя принимает, отраву это», — полагает Меркурий.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел.