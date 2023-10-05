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Published Сегодня, 12:45

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Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд

5 октября 2023, 12:45
Фото: Midjourney
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, какая еда распространяет яд
Злопамятные люди отравляют собой все вокруг, в том числе приготовленную еду, считает ростовский митрополит Меркурий.

Ростовский митрополит Меркурий в эфире передачи «Сугубо личное» рассуждал о чувстве гнева. Он заявил, что сам часто гневается из-за плохого исполнения кем-либо своих обязанностей или непунктуальности. Однако просит у людей прощения после вспышек эмоций.

Он призвал людей не быть злопамятным, так как эта черта характера делает человека несчастным. Гнев, по словам митрополита, «менее духовно болезнен», чем затаенная злоба.

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«Это человека внутри разъедает. […] Этой злобой пронизано все, что человек делает. Все абсолютно, понимаете? Это зло, этот яд, он будет даже в пищу выходить. Отравленная еда будет. Человек, который питается из рук этого человека, злопомнящего, он этот яд в себя принимает, отраву это», — полагает Меркурий.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#Митрополит Меркурий#РПЦ в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta#Меркурий
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