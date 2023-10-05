Ростовскую область накроет дождями и туманом в первую декаду октября

Синоптики СК УГМС объявили, что в пятницу, 6 октября, в Ростовской области ожидаются дожди с грозой и туманом. В ночь на пятницу поднимется ветер скоростью до 14 метров в секунду, а температура воздуха днем опустится до +3 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +23 градуса, в большей части районов Ростовской области температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.