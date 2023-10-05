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Ростовскую область накроет дождями и туманом в первую декаду октября

Ростовскую область накроет дождями и туманом в первую декаду октября

5 октября 2023, 17:40
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовскую область накроет дождями и туманом в первую декаду октября
В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются туман, дожди, грозы и ветер скоростью до 27 метров в секунду, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики СК УГМС объявили, что в пятницу, 6 октября, в Ростовской области ожидаются дожди с грозой и туманом. В ночь на пятницу поднимется ветер скоростью до 14 метров в секунду, а температура воздуха днем опустится до +3 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +23 градуса, в большей части районов Ростовской области температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.

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Кроме того, к конце рабочей недели ожидается погодных условий, которое будет сопровождаться снижением температуры воздуха днем до +12 градусов, грозами, отдельными сильными дождями, градом и усилением ветра до 24-27 метров в секунду на выходных 7 и 8 октября.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

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