Ростовскую область накроет дождями и туманом в первую декаду октября

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Синоптики СК УГМС объявили, что в пятницу, 6 октября, в Ростовской области ожидаются дожди с грозой и туманом. В ночь на пятницу поднимется ветер скоростью до 14 метров в секунду, а температура воздуха днем опустится до +3 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +23 градуса, в большей части районов Ростовской области температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.
Кроме того, к конце рабочей недели ожидается погодных условий, которое будет сопровождаться снижением температуры воздуха днем до +12 градусов, грозами, отдельными сильными дождями, градом и усилением ветра до 24-27 метров в секунду на выходных 7 и 8 октября.
Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.