Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Согласно данным портала «Продажи.РФ», стоимость замороженной рыбы за последние два года менялась в зависимости от производителя. Так, продукция «Бухта изобилия» подорожала на 1,5%, «Вкусарт» — 8%, «Остров» — 14%, «РРК» — 19%.
А товары «Рыбный мир» за это время выросли в цене на 126%. Стоит отметить, что рыба марки Agama стала дешевле на 55%, Borealis — 24%, Polar — 67%. За это время сильно изменилась в цене и копченая рыба.
Так, продукция «А’Море» подорожала на 488%, «Атлантик Фиш» — 24%, «Балтийский берег» — 471%, «Меридиан» — 98%, «Моремания» — 8%. Кроме того, копченая рыба «Олива» выросла в цена на 55%, «Русское море» — 275%.
Дешевле за это время стала продукция «Острова» и «Золотой Рыбки».
Что касается охлажденной рыбы, то за это время дешевле стали «Ф-Траут» и «Байкал».
Замороженные морепродукты Polar за последние два года поднялись в цене на 44%, Vici — 42%, «Бухта изобилия» — 502%. А дешевле стала продукция Agama.
Выросли также цены на обычные морепродукты Agama — 225%, Borealis — 69%, «Бухта изобилия» — 336%, «Лунское море» — 23%, «Меридиан» — 1%. Упали в цене товары «Санта Бремор», «Мирамар», Vici и «Балтийский берег».
По информации «Новых известий», в Ростовской области и других регионах России ожидается увеличение стоимости роллов и суши из-за антироссийских санкций. Сети доставки суши и роллов говорят о предстоящем повышении цен на 25%.
Причиной такого роста стоимости в ресторанах называют антироссийские санкции, которые повлияли на цены на рыбу, в частности импортную семгу, а также на курицу, кальмары и рис. Эксперты также отмечают, что рост цен будет связан с курсом рубля, недостатком поставок и проблемами в логистике.
Существует несколько эффективных способов, которые позволят сэкономить на покупке рыбы:
При покупке готовых блюд или полуфабрикатов нужно обратить внимание на объем основных продуктов и других ингредиентов, таких как лук, морковь и зелень. Иногда проще, выгоднее и полезнее купить кусок рыбы или немного фарша, чем что-то полуготовое или готовое.
Нарезанный продукт обычно стоит дороже. Этот принцип особенно актуален для соленой рыбки. В нарезке она часто дороже, чем в виде куска (но не всегда). Нужно обращать внимание на вес и ценник.
Не стоит забывать об оптовых рынках. Цены там часто ниже, чем в супермаркетах. Соблюдение этих простых правил поможет сэкономить на покупке рыбе и при этом получать вкусные и полезные блюда.
Ранее детские смеси, каши и творожки резко подорожали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.