Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области

Причиной такого роста стоимости в ресторанах называют антироссийские санкции, которые повлияли на цены на рыбу, в частности импортную семгу, а также на курицу, кальмары и рис. Эксперты также отмечают, что рост цен будет связан с курсом рубля, недостатком поставок и проблемами в логистике.