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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

На сколько подорожали рыба и морепродукты в Ростовской области

Рыба и морепродукты резко подорожали в Ростовской области

5 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI
На сколько подорожали рыба и морепродукты в Ростовской области
В Ростовской области не прекращается рост цен на продукты, в том числе рыбу и морепродукты. Как сильно они подорожали, в материале RostovGazeta.

Подорожание рыбы

Согласно данным портала «Продажи.РФ», стоимость замороженной рыбы за последние два года менялась в зависимости от производителя. Так, продукция «Бухта изобилия» подорожала на 1,5%, «Вкусарт» — 8%, «Остров» — 14%, «РРК» — 19%.

А товары «Рыбный мир» за это время выросли в цене на 126%. Стоит отметить, что рыба марки Agama стала дешевле на 55%, Borealis — 24%, Polar — 67%. За это время сильно изменилась в цене и копченая рыба.

Так, продукция «А’Море» подорожала на 488%, «Атлантик Фиш» — 24%, «Балтийский берег» — 471%, «Меридиан» — 98%, «Моремания» — 8%. Кроме того, копченая рыба «Олива» выросла в цена на 55%, «Русское море» — 275%.

Дешевле за это время стала продукция «Острова» и «Золотой Рыбки».

Что касается охлажденной рыбы, то за это время дешевле стали «Ф-Траут» и «Байкал».

Что касается охлажденной рыбы, то за это время дешевле стали «Ф-Траут» и «Байкал».Что касается охлажденной рыбы, то за это время дешевле стали «Ф-Траут» и «Байкал».
Что касается охлажденной рыбы, то за это время дешевле стали «Ф-Траут» и «Байкал».
Фото: 1MI

Подорожание морепродуктов

Замороженные морепродукты Polar за последние два года поднялись в цене на 44%, Vici — 42%, «Бухта изобилия» — 502%. А дешевле стала продукция Agama.

Выросли также цены на обычные морепродукты Agama — 225%, Borealis — 69%, «Бухта изобилия» — 336%, «Лунское море» — 23%, «Меридиан» — 1%. Упали в цене товары «Санта Бремор», «Мирамар», Vici и «Балтийский берег».

Подорожание роллов и суши

По информации «Новых известий», в Ростовской области и других регионах России ожидается увеличение стоимости роллов и суши из-за антироссийских санкций. Сети доставки суши и роллов говорят о предстоящем повышении цен на 25%.

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Причиной такого роста стоимости в ресторанах называют антироссийские санкции, которые повлияли на цены на рыбу, в частности импортную семгу, а также на курицу, кальмары и рис. Эксперты также отмечают, что рост цен будет связан с курсом рубля, недостатком поставок и проблемами в логистике.

Подорожание роллов и сушиПодорожание роллов и суши
Подорожание роллов и суши
Фото: 1MI

Как сэкономить на покупке рыбы

Существует несколько эффективных способов, которые позволят сэкономить на покупке рыбы:

  1. Можно заменять дорогие виды рыбы на более доступные. Например, кету можно заменить форелью или семгой, а треску, судака, минтая или хека — сибасом. Также не стоит пренебрегать мелкой рыбой, например, мойвой. Если уметь ее правильно готовить, результат будет отличным.
  2. Следует выбирать свежемороженую рыбу — она часто не хуже охлажденной, но значительно дешевле.
  3. Лучше приобретать целые рыбные тушки, так как это в результате будет дешевле, так же как и целая курица. Можно разделить тушку на части и заморозить по отдельности. Голову, хвост и хребет не стоит выбрасывать, из них можно приготовить вкусную уху.
  4. При покупке замороженной рыбы или морепродуктов стоит обратить внимание на упаковку, чтобы оценить количество льда на рыбе и внутри. Если его слишком много, лучше отказаться от покупки.

При покупке готовых блюд или полуфабрикатов нужно обратить внимание на объем основных продуктов и других ингредиентов, таких как лук, морковь и зелень. Иногда проще, выгоднее и полезнее купить кусок рыбы или немного фарша, чем что-то полуготовое или готовое.

Нарезанный продукт обычно стоит дороже. Этот принцип особенно актуален для соленой рыбки. В нарезке она часто дороже, чем в виде куска (но не всегда). Нужно обращать внимание на вес и ценник.

Не стоит забывать об оптовых рынках. Цены там часто ниже, чем в супермаркетах. Соблюдение этих простых правил поможет сэкономить на покупке рыбе и при этом получать вкусные и полезные блюда.

Как сэкономить на покупке рыбыКак сэкономить на покупке рыбы
Как сэкономить на покупке рыбы
Фото: 1MI

Ранее детские смеси, каши и творожки резко подорожали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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