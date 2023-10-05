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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:52

Сельхозземли в Ростовской области стали передавать под стрельбища

Сельхозземли в Ростовской области стали передавать под стрельбища

5 октября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Сельхозземли в Ростовской области стали передавать под стрельбища

В Ростовской области более 22 га сельхозземель отведут под стрельбища

В Ростовской области на двух участках земли решили сделать стрельбище, говорится в документах правительства региона.

Согласно опубликованному распоряжению, власти решили сменить категорию двум участкам сельскохозяйственного назначения. Их перевели в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов».

Речь идет об участках, расположенных в Багаевском районе, которые принадлежат компании «Бекас». Здесь разместят спортивное стрельбище.

В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще
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Добавим, что площадь каждого участка составляет 110 тысяч квадратных метров. Когда именно появится стрельбище, не раскрывается.

Ранее в Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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