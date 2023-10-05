Сельхозземли в Ростовской области стали передавать под стрельбища

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Согласно опубликованному распоряжению, власти решили сменить категорию двум участкам сельскохозяйственного назначения. Их перевели в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов».
Речь идет об участках, расположенных в Багаевском районе, которые принадлежат компании «Бекас». Здесь разместят спортивное стрельбище.
Добавим, что площадь каждого участка составляет 110 тысяч квадратных метров. Когда именно появится стрельбище, не раскрывается.
Ранее в Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.