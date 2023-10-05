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Сергей Шойгу прибыл с проверкой в Южный военный округ

Сергей Шойгу проверил подготовку бойцов Южного военного округа

5 октября 2023, 08:31
Фото: donland.ru
Сергей Шойгу прибыл с проверкой в Южный военный округ
Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах Южного военного округа, рассказала пресс-служба Минобороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа. В какой именно регион он прибыл, не уточняется.

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Сергей Шойгу прибыл с проверкой в Южный военный округ
Видео: Минобороны РФ

Шойгу отчитались, что обучают военных по разным направления подготовки: тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной, а также по программам подготовки операторов БПЛА. Занятия проводят офицеры, имеющие боевой опыт в зоне СВО.

Министр обороны также поблагодарил военнослужащих-женщин за подготовку контрактников и добровольцев. Они обучают их навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников.

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