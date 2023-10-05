Сергей Шойгу проверил подготовку бойцов Южного военного округа

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах Южного военного округа. В какой именно регион он прибыл, не уточняется.
Шойгу отчитались, что обучают военных по разным направления подготовки: тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной, а также по программам подготовки операторов БПЛА. Занятия проводят офицеры, имеющие боевой опыт в зоне СВО.
Министр обороны также поблагодарил военнослужащих-женщин за подготовку контрактников и добровольцев. Они обучают их навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях.
Ранее сообщалось, что штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников.