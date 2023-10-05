Шаманы накрыли Ростов защитой от несчастий и посторонних вмешательств

В своем интервью порталу РИА «Новости» Алена Муравьева рассказала, что шаманы юга России на регулярной основе входят в транс и проводят обряды с целью защитить от негативных воздействий со стороны не только Ростов-на-Дону, но и другие приграничные города, а также поддержать бойцов в зоне СВО.