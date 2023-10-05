Шаманы накрыли Ростов защитой от несчастий и посторонних вмешательств

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В своем интервью порталу РИА «Новости» Алена Муравьева рассказала, что шаманы юга России на регулярной основе входят в транс и проводят обряды с целью защитить от негативных воздействий со стороны не только Ростов-на-Дону, но и другие приграничные города, а также поддержать бойцов в зоне СВО.
«Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой», — рассказала Алена Муравьева, добавив, что еще одной значимой целью ритуалов является объединение жителей Украины и россиян и разрешение конфликта между ними.
По словам верховного шамана ЮФО, в настоящий момент их магическая защита распространяется на Сочи, Анапу и Ростов, а для проведения ритуалов потребовалось задействовать силы около 700 шаманов.
Женщина утверждает, что шаманы никогда не делали ничего, что может навредить украинского народу, а все их усилия направлены на поддержку солдат и то, чтобы братья, сыновья и мужья россиянок вернулись домой здоровыми, а СВО была закончена.
Ранее шаманы обратились к духам предков ради их покровительства и защиты участников СВО.