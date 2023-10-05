Шойгу заявил, что для выполнения задач в зоне СВО набрали 38 тысяч добровольцев

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В четверг, 5 октября, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку организации боевой подготовки на донских полигонах.
В рамках совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск Сергей Шойгу объявил, что ряды военнослужащих пополнили 38 тысяч добровольцев, желающих участвовать в СВО.
По словам главы МО РФ, все добровольцы имеют личную мотивацию и готовность выполнять боевые задачи, часть из них уже имеют боевой опыт — они перезаключили контракт о прохождении военной службы во второй или третий раз.
Ранее контрактникам из Ростовской области увеличили единовременную выплату до 200 тысяч рублей.