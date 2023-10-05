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Шойгу заявил, что для выполнения задач в зоне СВО набрали 38 тысяч добровольцев

Шойгу заявил, что для выполнения задач в зоне СВО набрали 38 тысяч добровольцев

5 октября 2023, 16:15
Фото: 1MI
Шойгу заявил, что для выполнения задач в зоне СВО набрали 38 тысяч добровольцев
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что для выполнения боевых задач в зоне СВО набрали 38 тысяч добровольцев, об этом сообщил портал ТАСС.

В четверг, 5 октября, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку организации боевой подготовки на донских полигонах.

В рамках совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск Сергей Шойгу объявил, что ряды военнослужащих пополнили 38 тысяч добровольцев, желающих участвовать в СВО.

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По словам главы МО РФ, все добровольцы имеют личную мотивацию и готовность выполнять боевые задачи, часть из них уже имеют боевой опыт — они перезаключили контракт о прохождении военной службы во второй или третий раз.

Ранее контрактникам из Ростовской области увеличили единовременную выплату до 200 тысяч рублей.

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