Сколько платят учителям и почему в Ростовской области не хватает педагогов





Сейчас средняя зарплата учителей в стране достигает 45 тысяч рублей в месяц, за год этот показатель вырос почти на пять тысяч рублей. Больше всего платят в столице — 74 тысячи рублей, а далее идут Сургут — 62,1 тысячи и Калуга — 57,8 тысячи рублей. Что касается Ростова, то здесь у учителей средний доход 41,5 тысячи рублей, донская столица попала в топ-40 городов по уровню зарплат для учителей.



Только в июле количество открытых вакансий для учителей и преподавателей в донском регионе выросло на 15% за месяц.