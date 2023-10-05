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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Сколько платят учителям и почему сложился дефицит педагогов в Ростовской области

Сколько платят учителям и почему в Ростовской области не хватает педагогов

5 октября 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Сколько платят учителям и почему сложился дефицит педагогов в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, празднуют День учителя, а педагоги получают поздравления от родственников и учеников. RostovGazeta выяснила, какая ситуация сложилась на этом рынке труда и какие зарплаты получают специалисты.

Дефицит учителей

В августе этого года появилась информация о нехватке учителей на рынке труда в Ростовской области. Портал «Работа в России» сообщил, что в этом регионе есть более 1,5 активных вакансий для учителей. Эта профессия занимает пятое место в списке самых востребованных специальностей.

Власти считают, что решение может заключаться в том, чтобы подготавливать преподавателей по спецдоговорам, где заказчиками будут определенные образовательные учреждения. По окончании обучения специалисту нужно будет отработать здесь три года. А если он откажется, то придется вернуть деньги, затраченные на обучение.

Кроме того, помощь для учителей может заключаться в выплате «начальных» денег при первичном трудоустройстве с условием работы не менее трех лет.

Кроме того, помощь для учителей может заключаться в выплате «начальных» денег при первичном трудоустройстве с условием работы не менее трех лет.Кроме того, помощь для учителей может заключаться в выплате «начальных» денег при первичном трудоустройстве с условием работы не менее трех лет.
Кроме того, помощь для учителей может заключаться в выплате «начальных» денег при первичном трудоустройстве с условием работы не менее трех лет.
Фото: 1MI

Третьим способом привлечения персонала называют увеличение уровня зарплаты с помощью ежемесячных доплат до тех пор, пока специалист не проработает достаточное количество времени для получения специальных надбавок.

Где есть нехватка учителей

Глава Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что с ростом количества новых школ в регионе возникает проблема нехватки учителей. Ситуация наиболее серьезная в городах Ростове, Таганроге, Азове, Батайске и Новочеркасске. Также недостаток педагогов заметен в Азовском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском районах.

Говорилось, что для решения этой проблемы власти будут продолжать использовать уже имеющиеся меры, такие как программы «Земский учитель» и «Ипотека для отличников», а также предоставлять региональные льготы для привлечения учителей.

Сколько платят учителям в Ростовской области

Но вначале все же надо понять, сколько платят учителям в регионе. По информации HeadHunter, в Ростовской области с мая по август 2023 года учителям предлагали различные зарплаты — от 32 до 114 тысяч рублей. В настоящее время особенно востребованы преподаватели иностранных языков и учителя начальных классов. Большое количество онлайн-школ и центров допобразования активно ищут таких специалистов.

Сколько платят учителям в Ростовской областиСколько платят учителям в Ростовской области
Сколько платят учителям в Ростовской области
Фото: 1MI
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Сейчас средняя зарплата учителей в стране достигает 45 тысяч рублей в месяц, за год этот показатель вырос почти на пять тысяч рублей. Больше всего платят в столице — 74 тысячи рублей, а далее идут Сургут — 62,1 тысячи и Калуга — 57,8 тысячи рублей. Что касается Ростова, то здесь у учителей средний доход 41,5 тысячи рублей, донская столица попала в топ-40 городов по уровню зарплат для учителей.

Только в июле количество открытых вакансий для учителей и преподавателей в донском регионе выросло на 15% за месяц.

Опрос: сколько должны платить учителям

По информации портала SuperJob, в ходе проведенного опроса россияне заявили, что сотрудники должны получать в полтора раза больше денег.

Около 28% респондентов считают, что доходы учителей должны находиться в пределах от 50 до 80 тысяч рублей. Еще 23% заявили о зарплате от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Около 17% рассказали, что педагогам ежемесячно должны платить до 150 тысяч рублей. Получается, что средняя величина зарплаты, которую назвали достойной, достигает 95 тысяч рублей в месяц», — уточняет портал.

Опрос: сколько должны платить учителямОпрос: сколько должны платить учителям
Опрос: сколько должны платить учителям
Фото: 1MI

Отмечается, что мужские оценки достойной зарплаты оказались выше женских: 100 и 90 тысяч рублей соответственно. Добавим, что опрос провели в 379 населенных пунктах.

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